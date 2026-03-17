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Descartan amenaza de bomba en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Durante el incidente fueron suspendidos al menos cinco vuelos. Sin embargo, las operaciones ya están retornando a la normalidad y habrá algunas variaciones en las rutas.

  • Descartan la presencia de explosivo en el aeropuerto de Barranquilla. FOTOS: Capturas de video
    Descartan la presencia de explosivo en el aeropuerto de Barranquilla. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los trabajadores y viajeros evacuaron este martes el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, debido a lo que sería una amenaza de bomba al interior de la terminal aérea.

Los hechos tuvieron lugar sobre la 1:30 p. m., cuando encontraron un objeto en la zona de selección de equipaje, cuya alerta fue emitida a la Policía por el esquema de seguridad y vigilancia privada del aeropuerto. Al menos cinco vuelos fueron suspendidos mientras se restablecía la seguridad en el lugar.

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Ante el llamado de urgencia, las unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron la respectiva inspección, logrando descartar la presencia de sustancias o artefactos explosivos.

Por su parte, la Aeronáutica Civil expresó, a través de un comunicado, que el objeto reportado por el equipo canino “no representaba un riesgo para la comunidad aeroportuaria”.

Tras el resultado de la inspección, el aeropuerto y la Aeronáutica tomaron las siguientes medidas:

1. Autorizaron el ingreso inmediato de viajeros, tripulantes y colaboradores a las instalaciones.

2. El personal de la Torre de Control retomó sus funciones, normalizando de forma gradual los servicios de control de tránsito aéreo.

3. El aeropuerto se encuentra nuevamente operativo, aunque la operación de los vuelos presentará algunas variaciones mientras se estabiliza el flujo aéreo.

Descartan amenaza de bomba en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

“Reiteramos a los pasajeros la importancia de mantener contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y posibles reprogramaciones”, se lee en el comunicado de la entidad.

Es importante recordar a los viajeros que, ante cualquier señal que ponga en riesgo la vida de las personas en los aeropuertos del país, deben informar de inmediato al personal de seguridad o comunicarse a la Línea Única 123.

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