Bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del impuesto vehicular tras iniciativa promovida desde Antioquia

Los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia quedarán exentos del pago del impuesto vehicular para los automotores utilizados en la atención de emergencias, luego de la aprobación de una iniciativa promovida por la Gobernación de Antioquia y respaldada por congresistas de diferentes regiones del país.
La propuesta, que modifica el artículo 141 de la Ley 488 de 1998 y avanza hacia la sanción presidencial, busca reducir la carga económica de estos organismos y permitir una mayor destinación de recursos a sus labores de atención y control de incendios, rescates y manejo de materiales peligrosos.