Así quedó conformada la próxima Cámara de Representantes tras el fin de los escrutinios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este lunes la finalización de los escrutinios generales de los votos para la Cámara de Representantes y dieron a conocer la lista de congresistas que prontamente recibirán su credencial para ejercer su labor en el período 2026-2030.
El organismo informó que luego de 19 días de iniciada la labor sobre los sufragios depositados el pasado 8 de marzo, sólo está pendiente por resolver las curules de los departamentos de Cundinamarca y Chocó, donde los procesos se encuentran en fase de resolución de reclamaciones y donde hubo apelaciones respectivamente.