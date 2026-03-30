Así quedó conformada la próxima Cámara de Representantes tras el fin de los escrutinios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este lunes la finalización de los escrutinios generales de los votos para la Cámara de Representantes y dieron a conocer la lista de congresistas que prontamente recibirán su credencial para ejercer su labor en el período 2026-2030. El organismo informó que luego de 19 días de iniciada la labor sobre los sufragios depositados el pasado 8 de marzo, sólo está pendiente por resolver las curules de los departamentos de Cundinamarca y Chocó, donde los procesos se encuentran en fase de resolución de reclamaciones y donde hubo apelaciones respectivamente.

¿Cómo queda conformada la Cámara de Representantes por Antioquia?

Según el comunicado de la CNE, las 17 curules correspondientes al departamento de Antioquia no tuvieron variación en cuanto al informe del preconteo de la Registraduría. En ese escenario, se confirman las tres curules del Pacto Histórico que serán para Hernán Muriel Pérez, Luz Verónica Estrada Holguín y David Alejandro Toro Ramírez. Asimismo, las siete curules del Centro Democrático las ocupará Andrés Felipe Guerra Hoyos, José Gregorio Orjuela Pérez, Melissa Orrego Eusse, Óscar Darío Pérez Pineda, Ana Ligia Mora Martínez, Juan David Zuluaga Zuluaga y Jhon Jairo Berrío López. Lea también: Cámara por Antioquia: CD subió de 5 a 7 y PH de 2 a 3, Liberales y conservadores caen a su mínimo en 16 años El movimiento Creemos confirma su representación en el Congreso con Luis Guillermo Patiño Aristizábal y Simón Molina Gómez. El Partido Liberal ocupará dos curules con Camilo Andrés Gómez Mosquera y Diver Ney Franco Tejada, y el Partido Conservador tendrá igual número con Jaime Alonso Cano y Luis Miguel López Aristizábal. El listado lo completa Nataly Vélez Lopera, de la coalición Cambio Radical/Partido de la U/Oxígeno y Salvación Nacional.

Así quedó la Cámara de Representantes por departamentos

A nivel nacional, El Pacto Histórico y el Centro Democrático tendrán la mayor representación, pues en diferentes territorios tuvieron una presencia importante en las urnas. Iniciando por Bogotá, donde el movimiento del presidente Gustavo Petro se verá representado el siguiente cuatrienio por María Fernanda Carrascal Rojas, Laura Daniela Beltrán Palomares (conocida como Lalis), María del Mar Pizarro García, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landinez Suárez, Claudia Teresa Romero Nader, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra Yáñez. En total consiguió 8 curules. Por el lado de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe, lidera Daniel Briceño Montes, José Jaime Uscátegui Pastrana, David Gerardo Cote Rodríguez, Nelly Patricia Mosquera Murcia, Jesús Salim Lorduy Martínez, Luz Marina Gordillo y Luz Marina Gordillo Salinas. 6 curules logró el CD en la capital. La representación bogotana se completa con Bleidy Pérez Ballestas del Partido Liberal; Catherine Juvinao y Mauricio Andrés Toro Orjuela de la Alianza Verde y Carol Steffany Borda Acevedo de Salvación Nacional. Las trece curules del Valle del Cauca contará con seis integrantes del Pacto Histórico: Alfredo Mondragón Garzón, Ana Leidy Erazo Ruiz, Jorge Augusto Palacio Garzón, Laura Isabel Vera Zapata, Carlos Eduardo Arizabaleta Corral y Paola Andrea Quiñones D´Haro. El Partido de la U tendrá dos escaños con Víctor Manuel Salcedo Guerrero y Luis Alfonso Chávez Rivera. Centro Democrático tendrá misma representación con Santiago Castro Gómez y Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo. La Coalición ahora Colombia (Mira/Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo) tendrá una curul con Juan Pablo Rojas y similar escenario para la coalición Cambio Radical/Colombia Justa y Libres y Liga de Gobernantes con Hernando González y la coalición Partido Liberal/Colombia Renaciente con David Pinilla Calero. Amazonas contará en el Congreso con la voz de Mónica Karina Bocanegra Pantoja del Partido Liberal y Orlando Rayo Acosta de la Coalición la Voz del Amazonas. Arauca tendrá en el Congreso a Germán Rogelio Rozo Anís del Partido Liberal Colombiano y Manuel Alexánder Pérez Rueda del Centro Democrático. Las curules de Atlántico serán ocupadas por: Jezmi Lizeth Barraza Arraut y César Antonio Barrera Vergara del Partido Liberal Colombiano; Estefanel Gutiérrez Pérez, Welfran Junior Mendoza Torres y Samir Eduardo Radi Chemas de Cambio Radical y; Jaime Arturo Santamaría Acosta y Andrea Camila Vargas De La Hoz del Pacto Histórico.

En Bolívar, la mayor representación será del Partido Conservador con María Camila Salas Salas, Juliana Aray Franco y Andrés Guillermo Montes Celedón. La lista por este departamento del Caribe la completa Yolanda Wong Baldiris del Partido Liberal, José Ricardo Ardila Pinedo de la coalición Centro Democrático/Mira y Amaury Julio Pérez del Pacto Histórico. Boyacá será representada por Yamit Noé Hurtado Neira y Jaime Raúl Salamanca Torres de la Alianza Verde, Héctor David Chaparro Chaparro del Partido Liberal Colombiano, Eduar Alexis Triana Rincón del Centro Democrático, José Luis Bohórquez López de la coalición Pacto Histórico Boyacá e Íngrid Marlen Sogamoso Alfonso de la coalición Partido Conservador/Salvación Nacional. En Caldas, por su parte, las cinco curules se repartieron entre José Octavio Cardona León del Partido Liberal, Juan Manuel Londoño Jaramillo del Partido Conservador, Manuel Orlando Correa Bedoya de la Alianza Social Independiente (ASI), Santiago Osorio Marín de la coalición Pacto Histórico/Alianza Verde y Mateo Hidalgo Montoya de la coalición Centro Democrático/Partido de la U. En Caquetá lograron los escaños en el Congreso Leonardo Ramón Ramírez de la coalición Revive Caquetá 2.0 y Juan Pablo Duque González de coalición Caquetá. Casanare tendrá sus dos representaciones con Arledy Alvarado Patiño del Centro Democrático y Diego Fernando García Alfonso de la coalición Alianza por Casanare. El departamento del Cauca tendrá dos representantes del Pacto Histórico, Jorge Hernán Bastidas Rosero y Luz Miryan Moncayo; un representante del Partido Liberal, Édgar Gómez Castillo y Víctor Andrés Armero Hernández de la coalición Fuerza Cauca. Las curules de Cesar las ocupará Mello Castro González del Partido Liberal Colombiano, Alfredo Ape Cuello Baute del Partido Conservador, Carlos Gumercindo De La Peña Durán del Partido de la U y Alexandra Pineda Ortiz de la coalición Pacto Histórico Cesar. Por Córdoba estará en este cuatrienio Nicolás Antonio Barguil Cubillos del Partido Conservador, José Luis Abdala Olivera de Cambio Radical, Luis Fernando Ballesteros Meza del Pacto Histórico y Juan David Rangel Yáñez y Martha Isabel Ruiz Solera de la coalición Primero Córdoba. Guainía tendrá como representantes de su departamento a Carlos Alberto Cuenca Chaux de Cambio Radical y Jhonn Alexánder Molina Betancur del Partido de la U. Guaviare tendrá como representantes a Alexánder Harley Bermúdez Lasso del Partido Liberal y Jorge Alexánder Quevedo Herrera del Partido Conservador. Huila será representado por Flora Perdomo Andrade y Lucy Mireya Bravo Obando del Partido Liberal Colombiano, Julio César Triana Quintero de Cambio Radical y Lourdes Paola Mateus Serrano de la coalición Pacto Histórico Huila. En La Guajira, las curules las lograron Juan Loreto Gómez Soto del Partido Conservador y Jorge Armando Figueroa Angarita del Partido de la U. Por Magdalena estará Kelyn Johana González Duarte del Partido Liberal, Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa del Partido Conservador, Chadan Francisco Rosado Taylor del Centro Democrático, José Felipe Hernández Polo de la coalición Pacto Histórico Magdalena y Elizabeth Sabina Molina Campo de la coalición Demócrata Amplia Por La Paz. Las cuatro curules del Meta se repartieron entre: Milton Virgilio Carreño Sánchez del Partido de la U, Daruin Castellanos Romero del Centro Democrático y María del Carmen Mayusa Cruz de la coalición Pacto Histórico/Frente Amplio. En Nariño se confirma el dominio del Pacto Histórico con Erick Adrián Velasco Burbano, Rosita Rosaurina Guevara Rosero y Christian Hosep Palacios Ledezma. La lista de representantes la completa Carlos Alberto Pantoja Cortés del Partido Conservador y Alejandra Gabriela Abasolo Gómez de Avancemos Nariño. Por Norte de Santander estará Juan Felipe Corzo Álvarez del Centro Democrático, Luis Ariel Francisco Rodríguez Beltrán del Partido Liberal, Eimy Julieth Suárez González de Cambio Radical, José Luis Duarte Contreras del Partido Conservador y Diana Carolina Riveros Páez del Partido de la U.