Dos más que se bajan: Cambio Radical y Partido Liberal tampoco participarán en consultas

Cambio Radical y el Partido Liberal Colombiano informaron oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no participarán en la consulta popular interpartidista para elegir candidato presidencial, programada para el 8 de marzo de 2026 en Colombia, decisión adoptada en diciembre de 2025, comunicada mediante cartas firmadas por sus directivos y sustentada en normas electorales vigentes y en sus estatutos internos.

Por un lado, el Partido Liberal radicó una comunicación dirigida al presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Ricardo Quiroz Romero, en la que manifestó de manera expresa “la intención de la Colectividad de NO participar en la consulta”, convocada mediante la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025. El documento fue firmado por el director nacional, César Gaviria Trujillo, y el secretario general y representante legal, Jaime Alberto Jaramillo Urango.

Según el texto, la decisión tiene origen en “las funciones que estatutariamente se encuentran establecidas en cabeza de la Dirección Nacional Liberal”.

En ese sentido, el partido recordó que, de acuerdo con el artículo 20 de sus estatutos, el director nacional tiene la facultad de “expedir el aval al candidato a la Presidencia de la República” y de “negar o revocar avales bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada y conveniencia política”. Bajo ese marco, la colectividad dejó claro que la definición del aval presidencial no se realizará mediante una consulta interpartidista.