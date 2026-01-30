EXCLUSIVO | Capturaron a falso heredero del Grupo Gilinski que al parecer estafó a varios empresarios

Luego de las denuncias publicadas por EL COLOMBIANO, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) capturó a un falso heredero del grupo empresarial Gilinski, quien al parecer estafó a varias personas en Medellín y Barranquilla, presuntamente embaucándolos con el prestigio social de su apellido. Se trata de un negociante de Medellín, que hasta el 28 de julio de 2022 usó su nombre de nacimiento, Andrés Felipe Restrepo Coronado, y en esa fecha decidió cambiar de identidad y comenzar a llamarse Felipe Gilinski Coronado. Le puede interesar: Capturan en Rionegro a mexicano solicitado por secuestro que terminó con la muerte de dos personas: así fue el operativo El implicado, de 27 años de edad, al parecer no tiene ningún vínculo de sangre con el famoso conglomerado corporativo de raíces judías y lituanas, que gerencia importantes compañías como Yupi, Rimax, Nutresa, el Banco GNB Sudameris y la revista Semana. Su Registro Civil de Nacimiento (N° 98031462509) detalla que nació en Medellín el 14 de marzo de 1998, su madre es Piedad Yaneth Coronado Álvarez y su padre Pablo Alexánder Restrepo Gallego. Sin embargo, acudió a la Notaría Séptima del Círculo de Medellín y solicitó el cambio de identidad, de acuerdo con la Escritura Nº 2090, conocida por este diario.

El cambio de identidad fue en la época en que el grupo empresarial Gilinski estaba en boca de la opinión pública en Medellín, lo que, según la investigación judicial, habría aprovechado el presunto estafador. En ese entonces, el conglomerado presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en la Bolsa de Valores para meterse a la fuerza al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), logrando acciones en sus compañías y asegurando lugares en sus juntas directivas.

Después de eso, según las denuncias que reposan en la Fiscalía, Felipe Gilinski se presentó ante varios empresarios de la capital antioqueña, afirmando supuestamente que los acaudalados judíos por fin lo habían reconocido como uno de sus herederos, producto de una relación extramatrimonial, lo cual le daba acceso a la fortuna, los contactos y negocios de sus “familiares”. Lea aquí: Cayó en tienda de Santa Fe, Medellín, un paisa que era buscado por las autoridades peruanas por narcotráfico De esta manera se ganó la confianza de sus futuras víctimas, a las cuales involucró en negocios de alquiler de camionetas blindadas con un presunto contrato con la Unidad Nacional de Protección (UNP), renta de vehículos, inversiones en oro y empresas de seguridad privada y repuestos de carros. La hipótesis del CTI es que Felipe Gilinski les planteaba diferentes propuestas de inversión a varias personas al mismo tiempo, y con el dinero que aportaban unos, les pagaba a los otros, haciendo circular la plata en una especie de burbuja financiera, hasta que se reventó y no pudo cumplir con los pagos pactados.

Felipe Gilinski tiene dos hijos que ahora portan su nuevo apellido. Aquí se aprecian las cédulas con su nombre original y la polémica identidad. FOTOS: CORTESÍA.

Estos retrasos en las cuotas comenzaron en 2023, con al menos cinco socios, lo que derivó en una investigación por estafa en la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. En ese momento, el monto de las deudas rondaba los $2.500 millones de pesos. EL COLOMBIANO publicó las denuncias el 14 de abril de 2024 y entrevistó a Felipe Gilinski, quien negó los señalamientos en su contra y aseguró que les pagaría a todos los afectados. Durante la conversación, el sospechoso reconoció que no tenía nexos familiares con el poderoso grupo económico, aunque se rehusó a explicar por qué se cambió la identidad eligiendo ese apellido. “Es un tema tan personal, que no quiero adentrarme en él”, advirtió.

Así fue la captura en un apartamento de Medellín

La captura se produjo este miércoles 28 de enero, cuando el CTI allanó su apartamento en El Poblado, en coordinación con la Policía. El indiciado no opuso resistencia. Junto a Felipe Gilinski fue detenida su esposa Manuela Jiménez Gutiérrez, presuntamente involucrada en las conspiraciones para embaucar empresarios. Ambos fueron presentados ante un juzgado de control de garantías, donde se legalizaron sus capturas y el allanamiento, La Fiscalía les imputó el cargo de estafa agravada, y los dos se declararon inocentes. La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para la próxima semana, según fuentes cercanas al caso. Para conocer los detalles de esta investigación, pueden leer el reportaje: Presunto estafador: ¿se cambió el apellido de Restrepo a Gilinski para tumbar a más de uno?





