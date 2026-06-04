Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Capturaron a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió en Tolima en extrañas circunstancias

Laura Valentina López Muñoz fue capturada en Tolima por la muerte de su hija, Mía Kathaleya Ramírez, y deberá responder por el delito de homicidio agravado.

  • La Fiscalía investiga a Laura Valentina López Muñoz por la muerte de su hija de seis meses, Mía Kathaleya Ramírez; la mujer fue capturada en El Espinal. Foto: Policía de Tolima
    La Fiscalía investiga a Laura Valentina López Muñoz por la muerte de su hija de seis meses, Mía Kathaleya Ramírez; la mujer fue capturada en El Espinal. Foto: Policía de Tolima
  • Capturaron a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió en Tolima en extrañas circunstancias
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

Laura Valentina López Muñoz, madre de la menor Mía Kathaleya Ramírez, fue capturada el miércoles 3 de junio en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Espinal, en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Según informó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía de Tolima, la mujer fue detenida por su presunta participación en los hechos relacionados con la muerte de la bebé, ocurrida el pasado 26 de mayo en un centro asistencial de Ibagué.

Capturaron a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió en Tolima en extrañas circunstancias

Entérese: El caso de Mía Cataleya no es aislado: van 3.456 exámenes por posibles delitos sexuales contra menores en solo tres meses

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, la capturada deberá responder por el delito de homicidio agravado. “De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, la capturada deberá responder por el delito de homicidio agravado”. Explicó el comandante Vargas.

Tras el procedimiento, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con el proceso de judicialización. “Ahora será un juez de control de garantías quien defina su situación jurídica” Afirmó el coronel.

La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a una presunta omisión de los deberes de cuidado, protección y custodia de la menor. Según información de Medicina Legal, el dictamen concluyó que la bebé falleció a causa de una neumonía que se agravó debido al deterioro de su estado de salud.

Lea también: Una mamá drogada y un tipo apodado “el Flaco”: primeras pistas sobre muerte de bebé de 6 meses en Tolima

Sin embargo, otras versiones conocidas durante la investigación señalan que la menor Mía Cataleya, presentaba traumas y fracturas en brazos y piernas al momento de ser atendida por personal médico, además los especialistas habrían encontrado lesiones físicas compatibles con un acceso carnal violento, un aspecto que continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

El caso tuvo amplia repercusión pública luego de que, en los días posteriores a la muerte de la niña, autoridades nacionales y locales manifestaran la necesidad de esclarecer una posible agresión sexual. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, los análisis forenses realizados durante la investigación no lograron acreditar que la menor hubiera sido víctima de abuso sexual.

Dentro de las indagaciones también se conoció que la madre llevó a la niña al hospital argumentando inicialmente que la pequeña tenía fiebre. No obstante, según declaraciones entregadas por autoridades locales, la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas cuando acudió al centro asistencial.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé.

Siga leyendo: “Lo que quieren es matar”: sorprendieron con una pistola a encapuchado que disparó contra la Policía en la U. de A.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos