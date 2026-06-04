Capturaron a la madre de Mía Kathaleya, la bebé de seis meses que murió en Tolima en extrañas circunstancias

Laura Valentina López Muñoz, madre de la menor Mía Kathaleya Ramírez, fue capturada el miércoles 3 de junio en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Espinal, en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Según informó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía de Tolima, la mujer fue detenida por su presunta participación en los hechos relacionados con la muerte de la bebé, ocurrida el pasado 26 de mayo en un centro asistencial de Ibagué.