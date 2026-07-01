Capturan en Barranquilla a ‘Gato Negro’, segundo al mando de Los Tiguerones de Ecuador

Las autoridades confirmaron la captura en Barranquilla de Galo Javier Suárez Román, conocido con el alias de ‘Gato Negro’, considerado el segundo al mando de la estructura criminal ecuatoriana Los Tiguerones y uno de los hombres más buscados de ese país.

La información fue revelada por el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien señaló que el operativo fue posible gracias a una acción coordinada entre la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Policía Nacional de Colombia, a través de la Unidad de Investigación de Fugitivos (FIU).

Según las autoridades, Suárez Román contaba con una circular roja de Interpol y era requerido por la justicia ecuatoriana por un homicidio cometido en 2017, por el cual había sido condenado a 26 años de prisión. Sin embargo, logró fugarse de la cárcel en 2019 y desde entonces permanecía prófugo de la justicia.