Así será el plan de choque en seguridad que implementará De la Espriella

Con apenas 23 días desde su elección como presidente de Colombia, y sin siquiera haberse instalado en el Palacio de Nariño, Abelardo de la Espriella ha comenzado a construir las bases de su plan de choque para recuperar la seguridad en el país.

En alocuciones por redes sociales y empalmes con autoridades regionales, el abogado ha venido dando claves de a qué le apuntará en sus primeros 90 días de mandato, con lo que busca, como él mismo lo ha llamado, dar un golpe de autoridad sobre la mesa que tenga impacto en la opinión pública.

Como responsables de articular esas estrategias estarán sus ministros de Defensa y de Justicia designados, el general (r) Jorge Mora López y el jurista Iván Cancino, respectivamente.

El plan comienza con articular Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, con base en las necesidades propias de cada ciudad. Aunque en la práctica se trataría de una estructura similar al antiguo Bloque de Búsqueda contra el narcotraficante Pablo Escobar, a este componente táctico se le incluirían refuerzos de personas de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, que ayudarían con tareas de inteligencia y pedagogía comunitaria.

La Reserva no solo sería utilizada por De la Espriella en ese proyecto, sino en el que es quizá el más ambicioso de su catálogo: el desmonte del Inpec y la construcción de 10 megacárceles. Allí surgiría un nuevo Cuerpo Nacional de Prisiones, que sería liderado por esos veteranos de guerra.

Por eso no fue raro ver a cientos de reservistas apoyando la campaña presidencial de De la Espriella es diferentes actos públicos. El presidente electo también prometió el desmonte de la política de “paz total”, lo que podría encender aún más algunos territorios del país.

Esa situación pretende contrarrestarla con ataques a blancos estratégicos, entre otras acciones. Según su plan de Gobierno, en los primeros 90 días le dará 10 de estos objetivos a su nueva cúpula militar y policial, con la exigencia de dar golpes contundentes.

Otra de las figuras que desmontará, además del Inpec y la “paz total”, será la llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para restablecer las condiciones con las que operaba el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Así busca responder a los planes de la izquierda radical, que convocará a protestas frecuentes para alterar el orden público durante su mandato.

Con estas propuestas, De la Esprilla arranca jugándose la credibilidad ante sus electores, pues él mismo se ha puesto plazos cortos para dar resultados de alto impacto. Y Colombia ya tuvo un presidente que prometió que en tres meses iba a desmantelar al ELN e incumplió, por lo que los ojos de la opinión pública estarán más que atentos.