“180 votos para Simón Bolívar”: así revivió la congresista María Fernanda Carrascal al libertador

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal Rojas, integrante del Pacto Histórico, fue una de las protagonistas de la instalación de la legislatura 2026-2027 luego de cometer un error al anunciar el resultado de la elección del primer vicepresidente de esa corporación.
Durante la lectura de la votación, Carrascal tuvo un lapsus y cantó la votación así: “180 votos para Simón Bolívar”, cuando el congresista elegido era en realidad Simón Molina, del movimiento Creemos.
Aunque varios asistentes le hicieron notar la equivocación, la representante insistió inicialmente en que no había cometido ningún error. “Dije Molinaa”, agregó para tratar de remediar lo dicho.