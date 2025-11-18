Capturaron a un hombre por el secuestro y asesinato de Harold Aroca, el menor de 16 años hallado muerto en Bogotá

Un hombre señalado de participar en el secuestro, tortura y asesinato de Harold Aroca, el adolescente de 16 años que fue hallado muerto el pasado 10 de agosto en Los Laches, oriente de Bogotá, fue capturado en una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El sospechoso quedó a disposición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá, que le imputará los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Además, enfrentará cargos de tortura agravada y secuestro simple.

La investigación avanza con dos elementos clave: un video que registra el momento en que Harold fue retenido y un misterioso mensaje encontrado en su ropa cuando su cuerpo fue hallado

Estos detalles han sido determinantes para reconstruir las últimas horas del menor y establecer la posible responsabilidad de quienes participaron en el crimen.

Harold fue visto por última vez el martes 5 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 p. m. De acuerdo con el relato de su madre, Carolina García Clavijo, el adolescente fue interceptado por cinco hombres en una calle de Los Laches.

Las imágenes muestran al joven vestido con sudadera roja y pantalones cortos, retenido por un grupo de entre cuatro y cinco hombres que lo alejan del lugar. Cuatro días después, el sábado 9 de agosto, la madre recibió un mensaje a través de Facebook con una advertencia inquietante: “Búsquelo por el bosque”.

Al día siguiente, Harold fue encontrado sin vida por su propia madre en un predio de la Empresa de Acueducto de Bogotá, en la misma zona donde había desaparecido. Durante la inspección del cuerpo, las autoridades hallaron dentro de uno de los bolsillos de su sudadera un papel con la frase: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”. La familia confirmó que el adolescente fue torturado y posteriormente asesinado de un disparo.