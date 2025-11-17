Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras

En el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos —entre ellos la Fundación Ciudad Humana, Despacio y la iniciativa “Conduce a 50, vive al 100” de la Universidad de los Andes— Red PaPaz, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Congreso: el país está atrapado en una tragedia silenciosa que no da tregua. Entre enero y septiembre de 2025, las muertes por siniestros viales crecieron 5,25% frente al mismo periodo de 2024. Son 312 personas más que no regresaron a casa. Si la tendencia continúa, Colombia cerrará 2025 con el registro más alto de fallecidos en las carreteras de toda su historia. Según Naciones Unidas, 1,19 millones de personas mueren cada año en las vías del mundo. En Colombia, una persona pierde la vida cada hora. Todas estas muertes son evitables, insisten los expertos, si se toman decisiones firmes para priorizar la vida por encima de la velocidad. Puede leer: A menos de un día de inaugurada ya ocurrió el primer accidente en la vía nueva a la Costa

Motociclistas, los más afectados: 63% de las víctimas

El rostro de esta crisis tiene casco y va sobre dos ruedas. De acuerdo con el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 3.951 motociclistas han muerto en 2025, equivalentes al 63% del total de víctimas fatales del país. De ellos, una parte importante son jóvenes: 2.683 personas entre 15 y 35 años, en plena edad productiva. Son vidas que se apagan en segundos y familias que quedan marcadas para siempre. Además, uno de cada cinco motociclistas falleció en un choque contra un objeto fijo, sin participación de otro vehículo, lo que revela exceso de velocidad, pérdida de control e impericia. La crisis también golpea a quienes quedan con lesiones. Entre enero y octubre de 2025, más de 700.000 motociclistas resultaron heridos, según la Adres. Lea más: Los motociclistas y peatones, principales víctimas en los accidentes de tránsito en Colombia

Peatones y mujeres: víctimas invisibles en las vías

Las mujeres viven la movilidad de otra forma. La mayoría se desplaza a pie o en transporte público, y esa vulnerabilidad se refleja en las cifras: una de cada tres fallecidas era peatona, y el 40% murió atropellada por un motociclista, según datos de la ANSV. Los peatones, ciclistas y motociclistas —los llamados actores viales vulnerables— representan el 89% de las muertes en las carreteras del país durante 2025.

La seguridad infantil también está en riesgo. Solo en el primer semestre de 2025, 61 niñas y niños murieron y 362 resultaron heridos en siniestros viales. El 74,31% vivía en zonas rurales, donde la protección suele ser menor. Un dato escalofriante del estudio de seguridad vial infantil de la ANSV (2022): el 75% de las lesiones en carro pudieron evitarse si los menores hubieran usado una silla segura. Pero en Colombia, solo 1 de cada 10 niños menores de dos años viaja en un sistema de retención infantil.

Para María Fernanda Ramírez, líder de Seguridad Vial de Despacio, esto es crítico: la seguridad de los menores depende por completo de decisiones responsables de los adultos. Reitera que todos los niños de hasta 150 cm de estatura deben viajar en sillas seguras. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, insiste en que el país no puede seguir aplazando esta decisión: “No hay avance en la Ley de Sillas Seguras ni en las reglamentaciones técnicas represadas desde 2022. Es imperdonable que sigamos dejando a niñas y niños expuestos”.

Acciones urgentes que piden los expertos para frenar el aumento de accidentes de tránsito