Disidencias querían asesinar a su papá y los seis hermanos tuvieron que esconderse: así es el caso de familia en Caquetá

Un hecho grave sigue afectando a las comunidades en territorios con presencia de las disidencias de las Farc. Es el caso de la familia que tuvo que huir y esconder a sus hijos para evitar ser víctimas de los criminales. Según se conoció, en el caso de la familia que escondió a sus hijos en Caquetá, alias “La Morocha” había dado la orden de secuestrar y asesinar al padre de familia, según informó el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército. Sus hijos, una joven de 18 años y cinco menores entre 3 y 16 años, fueron rescatados en Caquetá tras un presunto secuestro e intento de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de “Calarcá”. Lea también: Pareja secuestrada por disidencias de ‘Calarcá’ ocultó a sus 5 hijos para evitar su reclutamiento y ahora no aparecen El general habló de que el padre estaba secuestrado por este grupo criminal bajo tareas de trabajo forzoso, y que habrían ordenado asesinarlo: “El papá de los niños es secuestrado por esta estructura. Lo estaban obligando a hacer trabajos allá, por un tema de rendir cuentas por alguna mala actividad que hizo, posiblemente. Él alcanza a escuchar cuando estos sujetos de la estructura Rodrigo Cadete, en cabeza de alias “La Morocha”, ya toman la decisión de asesinarlo.

En virtud de esto, en la primera oportunidad que tiene, se escapa de ese castigo en el que lo tenían y recoge a la señora y a un adolescente. Salen los tres y se presentan en el puesto de control en Peñales, Colorado, y ahí se activan todos los protocolos de búsqueda con la información”, contó el general Cortés.

El caso del hombre evidencia cómo los grupos armados están a cargo de la “justicia” en los territorios en los que la presencia estatal es limitada, si no es que nula; a falta de juzgados o de la presencia de la Fuerza Pública, la población vive bajo la amenaza permanente de los fusiles. Lea también: JEP documenta 18.677 casos de reclutamiento infantil en las Farc

¿Cómo es la situación en la zona?

La Alerta Temprana 013-2025 de la Defensoría del Pueblo, de septiembre de 2025, reiteró que en la región existe un “control permanente” por parte de las disidencias de “Calarcá” e “Iván Mordisco”. Además, el municipio de Cartagena del Chairá, donde se presentaron los hechos, se presentan diferentes restricciones de movilidad o confrontaciones entre grupos armados. Justo en ese municipio hay una finca perteneciente al gobernador del departamento, de la que el año pasado se robaron 250 cabezas de ganado y se activó un artefacto explosivo. A su vez, el alcalde de Cartagena del Chairá ha expresado que recibe extorsiones y presiones múltiples por parte de las disidencias. Cabe aclarar que la Alerta afirma que la acción estatal requerida en el municipio es “inmediata”.