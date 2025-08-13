Álvaro Uribe acusó al presidente Petro de “instigar” con su discurso el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde prisión domiciliaria y condenado por soborno a testigos, envió una extensa carta para despedir al fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el marco de su sepelio que se realiza en Bogotá.
En el texto, el exmandatario calificó a Uribe Turbay, quien era una de las grandes apuestas del Centro Democrático a la presidencia, como “un gran patriota” preparado para ejercer el máximo cargo del país, y aseguró que su muerte fue instigada por el “discurso presidencial”.
Relacionado: “Mi alma se desgarra en mil pedazos”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe
Uribe afirmó que el crimen no puede quedar impune y pidió la colaboración de órganos de inteligencia de países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel para esclarecer la autoría intelectual.
En su misiva, comparó este caso con el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, asegurando que no debe cerrarse solo con la captura de autores materiales. “Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, dijo.