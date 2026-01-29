Juez concede libertad al padre de Liam Gael tras cuestionar investigación de la Fiscalía

Un juez dejó en libertad este jueves a Michael Steven Rodríguez Ayala, luego de que fuera capturado el 27 de enero al parecer por estar implicado en la muerte de su hijo, Liam Gael, un bebé de 11 meses que falleció en extrañas circunstancias el 29 de septiembre de 2025 en un jardín infantil ubicado en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Rodríguez Ayala había sido arrestado por presuntos delitos sexuales en contra del menor, quien ese lunes de septiembre murió en circunstancias que aún son materia de investigación, luego de que la familia recibiera una llamada del centro infantil solicitando que lo llevaran de urgencia al Hospital Divino Salvador de Sopó, donde se confirmó que el bebé ya no tenía signos vitales.

Lea también: Padrastro que abusaba de una adolescente de 15 años en Medellín fue capturado

Una de las hipótesis que se manejó inicialmente fue que el bebé habría broncoaspirado tras consumir algún alimento o líquido que obstruyó su vía respiratoria. Sin embargo, la madre afirmó que el menor no había consumido nada de su lonchera y que, al momento de llevarlo al centro infantil, se encontraba en perfectas condiciones.

La Fiscalía General de la Nación ha estado investigando este caso y procedió con una orden de captura contra Michael Steven Rodríguez, luego de que Medicina Legal informara que el bebé habría sido víctima de abuso sexual. Rodríguez se declaró inocente de los cargos imputados por el ente investigador.

Entérese: “Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

Sin embargo, este jueves un juez de control de garantías resolvió concederle la libertad al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para mantenerlo bajo detención, al advertir lo que calificó como una “debilidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación”.