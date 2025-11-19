Cada 48 horas tres menores son reclutados en Colombia: si no mueren en bombardeos, son fusilados por intentar escapar

El reclutamiento forzado de niños y niñas es un delito, y no un acto voluntario de patriotismo, como recientemente dijo alias Iván Mordisco al “rechazar” la muerte de varios menores durante un bombardeo a un campamento por parte de las Fuerzas Militares.
Es la imposición de una condena cruel, sin que el menor pueda defenderse o buscar una salida. El panorama no es difícil de describir: si se quedan en las filas, pueden morir en cualquier momento, ya sea en combate o porque una bomba les caiga encima, como pasó recientemente. Si intentan escapar, la orden es recapturarlos y fusilarlos como castigo. Una condena a muerte que no pidieron y que tampoco merecen.