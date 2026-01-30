Justicia de EE. UU. descarta pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a alto ejecutivo de seguros médicos

Una jueza federal bloqueó el viernes la posibilidad de que los fiscales soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en 2024, en Nueva York.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, fue tiroteado en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de ese año, cuando salía de su hotel.

La jueza Margaret Garnett desestimó dos cargos federales, asesinato y porte de un arma con silenciador, que podrían significarle a Mangione la pena de muerte.

Esta opción “apunta solo a descartar la pena de muerte como un castigo que pueda considerar el jurado”, justificó la magistrada en su decisión.