Colombia asume la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y liderará debates sobre Oriente Medio, mujeres y niñez en conflictos

Desde el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026, Colombia ejerce la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabilidad que le permitirá dirigir las reuniones formales e informales del organismo, coordinar su programa de trabajo mensual y promover iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad internacional. La presidencia se desarrollará en la sede de la ONU en Nueva York y estará enfocada en el fortalecimiento de la diplomacia, la mediación, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Lea más: Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia

La representación colombiana anunció que durante este periodo el país impulsará una agenda orientada a la construcción de paz y al intercambio de experiencias derivadas de sus procesos de diálogo, implementación de acuerdos y reconciliación. Colombia integra actualmente el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027, tras haber sido elegida con el respaldo de 180 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Esta es la octava ocasión en que Colombia forma parte del Consejo de Seguridad, órgano integrado por 15 países y encargado de adoptar decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales. La presidencia de este organismo rota mensualmente entre sus miembros.

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Tres prioridades marcarán la agenda colombiana

Durante la presentación de las líneas de trabajo para junio, la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, señaló que la gestión del país estará guiada por tres prioridades principales: 1. La construcción y el sostenimiento de la paz, promoviendo el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos. 2. Un enfoque centrado en las personas, con atención a los efectos de las desigualdades económicas y sociales en escenarios de inseguridad y conflicto. 3. El fortalecimiento del multilateralismo, como mecanismo para enfrentar desafíos globales mediante respuestas coordinadas entre los Estados. Según explicó la diplomática, Colombia buscará situar nuevamente “la diplomacia, la mediación y la prevención” en el centro de los debates internacionales relacionados con la seguridad y la paz. Asimismo, el país prevé compartir experiencias obtenidas en procesos de construcción de paz, justicia transicional, implementación de acuerdos y reconciliación, con el propósito de aportar elementos a iniciativas de diálogo y soluciones negociadas en distintos contextos internacionales.

El país impulsará temas de paz, mediación, multilateralismo y derecho internacional. FOTO: Colprensa.

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Debates de alto nivel durante junio

Como parte de la presidencia del Consejo de Seguridad, Colombia organizará tres debates abiertos de alto nivel que abordarán temas incluidos en la agenda internacional del organismo. El primero se realizará el 10 de junio y estará dedicado a la situación en Oriente Medio. La sesión será presidida por el presidente Gustavo Petro y llevará por título ‘Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’. De acuerdo con la Cancillería, el encuentro estará enfocado en la promoción de mecanismos diplomáticos para la prevención y solución de conflictos en la región. La discusión sobre Oriente Medio es considerada uno de los eventos centrales de la agenda que Colombia impulsará durante su presidencia.

Gustavo Petro presidirá el 10 de junio un debate sobre la situación en Oriente Medio. FOTO: Colprensa.