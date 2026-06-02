Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia asume la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y liderará debates sobre Oriente Medio, mujeres y niñez en conflictos

El país ejercerá la presidencia rotativa del organismo durante junio de 2026, con una agenda centrada en la paz, la mediación, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias.

  • Colombia asumió el 1 de junio de 2026 la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. FOTO: Colprensa.
    Colombia asumió el 1 de junio de 2026 la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. FOTO: Colprensa.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
bookmark

Desde el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026, Colombia ejerce la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabilidad que le permitirá dirigir las reuniones formales e informales del organismo, coordinar su programa de trabajo mensual y promover iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad internacional.

La presidencia se desarrollará en la sede de la ONU en Nueva York y estará enfocada en el fortalecimiento de la diplomacia, la mediación, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

Lea más: Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia

La representación colombiana anunció que durante este periodo el país impulsará una agenda orientada a la construcción de paz y al intercambio de experiencias derivadas de sus procesos de diálogo, implementación de acuerdos y reconciliación. Colombia integra actualmente el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2026-2027, tras haber sido elegida con el respaldo de 180 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU.

Esta es la octava ocasión en que Colombia forma parte del Consejo de Seguridad, órgano integrado por 15 países y encargado de adoptar decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y la seguridad internacionales. La presidencia de este organismo rota mensualmente entre sus miembros.

Lea también: ONU incluyó a Israel y Rusia en lista negra por violencias sexuales en conflictos

Tres prioridades marcarán la agenda colombiana

Durante la presentación de las líneas de trabajo para junio, la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, señaló que la gestión del país estará guiada por tres prioridades principales:

1. La construcción y el sostenimiento de la paz, promoviendo el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos.

2. Un enfoque centrado en las personas, con atención a los efectos de las desigualdades económicas y sociales en escenarios de inseguridad y conflicto.

3. El fortalecimiento del multilateralismo, como mecanismo para enfrentar desafíos globales mediante respuestas coordinadas entre los Estados.

Según explicó la diplomática, Colombia buscará situar nuevamente “la diplomacia, la mediación y la prevención” en el centro de los debates internacionales relacionados con la seguridad y la paz.

Asimismo, el país prevé compartir experiencias obtenidas en procesos de construcción de paz, justicia transicional, implementación de acuerdos y reconciliación, con el propósito de aportar elementos a iniciativas de diálogo y soluciones negociadas en distintos contextos internacionales.

El país impulsará temas de paz, mediación, multilateralismo y derecho internacional. FOTO: Colprensa.
El país impulsará temas de paz, mediación, multilateralismo y derecho internacional. FOTO: Colprensa.

Le puede interesar: La ONU advierte un 80 % de probabilidad de El Niño entre junio y agosto y alerta sobre eventos climáticos extremos

Debates de alto nivel durante junio

Como parte de la presidencia del Consejo de Seguridad, Colombia organizará tres debates abiertos de alto nivel que abordarán temas incluidos en la agenda internacional del organismo.

El primero se realizará el 10 de junio y estará dedicado a la situación en Oriente Medio. La sesión será presidida por el presidente Gustavo Petro y llevará por título ‘Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’.

De acuerdo con la Cancillería, el encuentro estará enfocado en la promoción de mecanismos diplomáticos para la prevención y solución de conflictos en la región. La discusión sobre Oriente Medio es considerada uno de los eventos centrales de la agenda que Colombia impulsará durante su presidencia.

Gustavo Petro presidirá el 10 de junio un debate sobre la situación en Oriente Medio. FOTO: Colprensa.
Gustavo Petro presidirá el 10 de junio un debate sobre la situación en Oriente Medio. FOTO: Colprensa.

Posteriormente, el 17 de junio, se desarrollará un debate sobre Mujer, Paz y Seguridad, encabezado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

La agenda continuará el 24 de junio con una sesión dedicada a Niñez y Conflicto, que será presidida por la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata.

Durante el mes, Colombia tendrá la responsabilidad de conducir algunas de las principales discusiones del Consejo de Seguridad en un contexto internacional marcado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y desafíos humanitarios en diferentes regiones del mundo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos