¿Y la austeridad? Denuncian compra millonaria de camioneta de alta gama para la presidencia de Colpensiones

La compra de una camioneta de alta gama para la Presidencia de Colpensiones quedó expuesta en un momento políticamente sensible. El contrato se conoció apenas un día después de que el Gobierno declarara la emergencia económica. La coincidencia temporal encendió cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público en entidades del Estado, justo cuando el Ejecutivo insiste en un escenario de presión fiscal.
El contrato, publicado por el representante a la Cámara Andrés Forero, corresponde a la compraventa No. 096 de 2025, suscrita entre Colpensiones y la empresa Yokomotor S.A., para la adquisición de un vehículo destinado a la Presidencia de la entidad, a la cabeza de Jaime Dussán. El monto de la camioneta asciende a 404.791.351 pesos.