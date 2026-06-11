Petro reaccionó a posible arresto si se reunía con alcalde de Nueva York: “Nunca se me informó de restricciones con mi visa”

Durante su visita a Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro se refirió a la noticia del medio gringo The Washington Post que reveló que el Departamento de Estado de ese país habría amenazado con arrestarlo si hacía actividades diferentes a las programadas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario tenía previsto reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pero de esa manera la Administración Trump frustró el encuentro.
Al respecto, el Jefe de Estado reaccionó en su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde aseguró que “nunca se me informó de restricciones a mi visa”, recordó que fue “al funeral de Jessi Jackson en Chicago” y agregó que “nunca se me informó que sería arrestado”.
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“Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la república (sic) estamos protegidos por la ley de los EEUU (sic) que nos permite, a los jefes de Estado del mundo hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”, contó Petro.