Patricia Caicedo, inhabilitada en primera instancia por la Personería y hermana del investigado Carlos Caicedo, entre las más votadas al Senado

Este domingo se realizaron las votaciones de la consulta del Pacto Histórico, cuyo ganador a candidato presidencial fue Iván Cepeda, con el 65,13 %, frente a Carolina Corcho, quien obtuvo 676.110 votos (28,72 %), y Daniel Quintero con 144.677 (6,14 %). Sin embargo, este último se retiró de la consulta y anunció este lunes, a través de su cuenta de X, que buscará ir por firmas.
“Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total contra el Narco y los Corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, escribió.
