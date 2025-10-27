¿Por qué Alcocer vive del Estado si Petro dice que están “separados”?

Luego de que el pasado viernes se incluyera a Gustavo Petro en la Lista Clinton y también a Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás y el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente se refirió a un rumor que ronda desde hace meses: su separación de la Primera Dama.
Alcocer, quien al principio tuvo un rol protagónico, ya no comparte con el mandatario y no tiene activas sus redes sociales en función de alguna causa o proyecto ambicioso como es tradicional de las primeras damas y como ella lo hizo al principio del gobierno.
Petro confirmó lo que ya era un secreto a voces en su cuenta de X: “Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.