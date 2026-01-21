Otro lío para el Pacto Histórico: denuncian que su consulta al Senado se habría volado los topes

El nombre del Pacto Histórico sigue siendo objeto de críticas en medio de la campaña presidencial y a la vuelta de la esquina de las elecciones al Congreso de la República. A los cuestionamientos de los apoyos económicos a las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, ahora se suman nuevas denuncias sobre posible violación de topes en la consulta interna de ese partido para definir el orden de la lista cerrada al Senado.
En el caso de Iván Cepeda el principal cuestionamiento es que la empresa Samset Publicidad, de Barranquilla, figura como donante de su campaña con un poco más de $609 millones, junto a otro aporte registrado a nombre de Javier Pérez, representante legal de esa microempresa que funciona en un modesto negocio en esa ciudad.