“El Gobierno entrante cuenta con un diagnóstico técnico, objetivo y confiable”: Contraloría tras cierre de mesas de transición

Este lunes 3 de agosto, la Contraloría General de la República informó que concluyó las mesas técnicas sectoriales de empalme, un ejercicio que, según la entidad, buscó poner a disposición de los equipos del Gobierno electo de Abelardo de La Espriella información derivada del control fiscal para apoyar el conocimiento del estado de la administración pública.
De acuerdo con el organismo de control, entre el 8 y el 31 de julio se llevaron a cabo 62 mesas técnicas que abarcaron los principales sectores del Estado colombiano.