Contraloría alerta por fallas en el PAE: más de $18.000 millones en juego por irregularidades y problemas laborales

En un reciente informe, la Contraloría encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras identificar fallas en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con la información conocida, entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 denuncian afectaciones laborales como retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.

Cerca de 50 de estas quejas hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que, según la Contraloría, evidencia un patrón preocupante que va más allá de simplemente unos cuantos casos aislados.

“De manera más específica, cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos”, establece el comunicado oficial de la entidad.

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Sobre esto, el ente de control señaló que una de las principales problemáticas radica en la forma de contratación.

Según los hallazgos, se estarían utilizando esquemas de vinculación por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría fragmentar la relación laboral y otras garantías.

Lo cual presentaría una dinámica que, además de generar inestabilidad en las condiciones de trabajo, también “podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”, señaló la Contraloría.