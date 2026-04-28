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Contraloría alerta por fallas en el PAE: más de $18.000 millones en juego por irregularidades y problemas laborales

El informe revela que el 67% de las irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar corresponden a sobrecostos, afectando principalmente a las regiones Caribe y Centro Oriente.

  • El ente de control alertó sobre más de mil reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral. Foto: Colprensa
    El ente de control alertó sobre más de mil reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral. Foto: Colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 horas
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En un reciente informe, la Contraloría encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras identificar fallas en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles riesgos en el manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con la información conocida, entre 2024 y 2025 se registraron 1.069 peticiones ciudadanas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 denuncian afectaciones laborales como retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.

Cerca de 50 de estas quejas hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que, según la Contraloría, evidencia un patrón preocupante que va más allá de simplemente unos cuantos casos aislados.

“De manera más específica, cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos”, establece el comunicado oficial de la entidad.

Lea también: Fiscalía judicializó a siete implicados en sobrecostos en programas de nutrición en La Guajira

Sobre esto, el ente de control señaló que una de las principales problemáticas radica en la forma de contratación.

Según los hallazgos, se estarían utilizando esquemas de vinculación por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría fragmentar la relación laboral y otras garantías.

Lo cual presentaría una dinámica que, además de generar inestabilidad en las condiciones de trabajo, también “podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social”, señaló la Contraloría.

Afectan la adecuada ejecución de recursos públicos

Además de las implicaciones que corresponden a lo laboral, la Contraloría advirtió que estas prácticas también afectan la adecuada ejecución de los recursos públicos.

Es más, se señaló que durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías de cumplimiento a nivel nacional, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de 18.600 millones de pesos.

Estos recursos estarían asociados a posibles sobrecostos en la operación del PAE, ya que, según el informe, no se estaría pagando lo justo a las manipuladoras mientras los operadores retendrían parte de los dineros destinados a garantizar salarios dignos.

El análisis también revela que, entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor total de 49.662 millones de pesos en la ejecución del programa.

De estos, el 67 % corresponde a sobrecostos, mientras que otro 17 % está relacionado con fallas en la ejecución contractual. Las regiones con mayores afectaciones son Centro Oriente ($13 mil millones) y Caribe ($11 mil millones).

Frente a este panorama, la Contraloría hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas laborales en el PAE y garantizar la protección de los derechos de las manipuladoras.

Asimismo, instó a las entidades territoriales y a los operadores del programa a adoptar medidas urgentes para asegurar condiciones laborales dignas y transparentar el uso de los recursos públicos.

No es la primera vez que la Contraloría prende alarmas en el PAE

Este año, el ente de control ya había señalado presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar. A inicios de febrero, se estableció que, en el marco de al menos 40 actuaciones de control fiscal sobre los recursos del programa, se determinaron hallazgos fiscales por más de $53.117 millones.

Según el ente de control, 22 de los hallazgos están relacionados con sobrecostos por cerca de $18.106 millones, mientras que en 12 hubo pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones. A ellos se suman problemas en la ejecución contractual valorados en $2.706 millones e incumplimiento de lineamientos del Programa por $649 millones.

El organismo aseguró que la región que presenta la situación más crítica es Centro Oriente, donde se encontraron nueve hallazgos por valor de $12.363 millones.

Lea también: PAE en líos: $53.000 millones en irregularidades sacuden al programa de alimentación para niños

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero se perdió o está en riesgo por irregularidades en el PAE?
Según los hallazgos fiscales, las irregularidades en el PAE superarían los $18.600 millones en 2025, y en los últimos años podrían sumar más de $49.000 millones.
¿Qué tipo de corrupción hay en el Programa de Alimentación Escolar (PAE)?
Los hallazgos incluyen posibles sobrecostos en alimentos, pagos sin soportes, fallas contractuales y esquemas de contratación que afectarían la transparencia del programa.
¿A quién investiga la Contraloría por irregularidades en el PAE?
La Contraloría no señala nombres específicos en este informe, pero las investigaciones recaen sobre entidades territoriales y operadores encargados de ejecutar el programa.
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