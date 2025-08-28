El caso de un preso con cáncer que llevó a la Corte a ordenar atención médica en las cárceles

La Corte Constitucional volvió a poner la lupa sobre la situación de las cárceles en Colombia. En su más reciente pronunciamiento (Sentencia T-308 de 2025), el alto tribunal ordenó garantizar de manera inmediata e integral la atención médica de un preso diagnosticado con cáncer, cuya salud se vio en riesgo por la suspensión de sus tratamientos. debido a trámites administrativos. Para la Corte, este hecho constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana.
El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, recordó que la privación de la libertad no anula otros derechos básicos.