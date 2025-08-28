El caso de un preso con cáncer que llevó a la Corte a ordenar atención médica en las cárceles

La Corte Constitucional volvió a poner la lupa sobre la situación de las cárceles en Colombia. En su más reciente pronunciamiento (Sentencia T-308 de 2025), el alto tribunal ordenó garantizar de manera inmediata e integral la atención médica de un preso diagnosticado con cáncer, cuya salud se vio en riesgo por la suspensión de sus tratamientos. debido a trámites administrativos. Para la Corte, este hecho constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana. El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, recordó que la privación de la libertad no anula otros derechos básicos.

Una persona puede dejar su libertad en la puerta de un establecimiento carcelario [...], pero eso no significa que los demás derechos queden en la puerta del establecimiento penitenciario y carcelario", señaló. La decisión ordena a las autoridades penitenciarias y de salud coordinar acciones para asegurar consultas médicas, exámenes especializados y suministro continuo de medicamentos oncológicos. Más allá del caso individual, la Corte identificó un problema estructural de articulación entre las entidades responsables que, en la práctica, termina dejando sin médica a las personas privadas de la libertad. Esta falta de coordinación, advirtió, constituye un trato inhumano, especialmente en contextos de hacinamiento y deficiencias sanitarias que agravan la propagación de enfermedades dentro de los penales. El pronunciamiento coincide con un balance publicado por De justicia y la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, que el pasado mes de junio cumplió diez años de monitoreo constante sobre las condiciones en los centros penitenciarios. Según el informe, a pesar de cuatro sentencias estructurales de la Corte Constitucional y algunos esfuerzos del Estado en materia de salud, alimentación, infraestructura y programas de resocialización, la crisis carcelaria se mantiene intacta.