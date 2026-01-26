¿Soluciones en el papel? Corte da 10 días al Gobierno para explicar por qué la crisis del Catatumbo persiste

La crisis humanitaria en el Catatumbo, que se arrastra desde hace más de un año sin una respuesta estatal efectiva, volvió a quedar bajo la lupa de la Corte Constitucional. El alto tribunal ordenó al Ministerio del Interior y a las autoridades de Norte de Santander entregar, en un plazo máximo de diez días, un informe detallado y sustentado con pruebas sobre las acciones adoptadas para enfrentar la violencia en la región, al concluir que las medidas implementadas hasta ahora no han generado resultados duraderos.



El ultimátum de la Corte: ¿Qué dice el Auto 002 de 2026?

La decisión quedó consignada en el Auto 002 de 2026, expedido por las Salas Especiales de Seguimiento, tras verificar que, pese a algunas actuaciones institucionales adelantadas desde enero de 2025, la situación en el territorio sigue siendo crítica. Para la Corte, la persistencia de los hechos violentos demuestra que la respuesta del Estado no ha logrado frenar el deterioro de las condiciones de seguridad ni proteger de manera efectiva a la población civil. El diagnóstico del tribunal se apoya en la escalada del conflicto armado entre el ELN y las disidencias de las Farc, una confrontación que ha tenido efectos devastadores. Según la información analizada, esta guerra ha provocado el mayor desplazamiento masivo registrado en la zona, con más de 52.000 personas obligadas a abandonar sus hogares, mientras otras 21.000 permanecen confinadas, atrapadas en sus comunidades sin posibilidad de movilizarse.

El papel de la Alerta Temprana 017 de 2025

En su orden, la Corte puso el foco en el Ministerio del Interior, responsable de coordinar la respuesta inmediata frente a las alertas de riesgo. En particular, exigió una explicación precisa sobre cómo se atendió la Alerta Temprana 017 de 2025, que advertía del recrudecimiento de la violencia en Tibú y de su posible expansión a otros municipios del Catatumbo. Los magistrados reclamaron claridad sobre la existencia de un plan de acción integral, con cronogramas, responsables definidos y un balance real de ejecución. Advirtieron que no son suficientes los anuncios o las intenciones: el Gobierno deberá entregar soportes verificables sobre reuniones realizadas, decisiones adoptadas y resultados concretos en el territorio.



El llamado de atención también alcanzó a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de Cúcuta, Tibú, El Tarra y Ocaña, a las que la Corte pidió detallar cómo incorporaron las alertas de riesgo en sus estrategias de prevención y de qué manera se articularon con el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia. Otro de los puntos centrales del requerimiento es el manejo de los recursos públicos. El tribunal solicitó información precisa sobre los dineros asignados para atender la crisis, incluyendo montos, fuentes de financiación y su correspondencia con las necesidades reales de la población afectada.

