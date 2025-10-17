Corte se abstuvo de abrir investigación contra Jennifer Pedraza, denunciada por Stefan Quiroga por supuesta calumnia al llamarlo acosador

La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación formal contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, en una providencia emitida el 18 de septiembre de 2025.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval había sido denunciada por el ciudadano Stefan Quiroga Fajardo, quien es acusado de presunto acoso sistemático contra varias mujeres a través de redes sociales. Según la congresista, el pronunciamiento de la Corte se logró tras años de denuncias y esfuerzos colectivos de las víctimas, que siguen pidiendo a la Fiscalía actuar frente a las amenazas y hostigamientos digitales.