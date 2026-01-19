x

La Corte Suprema fijó fecha para la acusación formal contra Carlos Ramón González por corrupción en la UNGRD

Carlos Ramón González habría sido uno de los cerebros detrás de la empresa criminal que saqueó recursos públicos. Actualmente está prófugo.

  • Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, junto al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, junto al presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 29 de enero la audiencia de formulación de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta diligencia, el caso entra formalmente en etapa de juzgamiento.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que advirtió que la comparecencia es obligatoria. El alto tribunal informó que en esa audiencia la Fiscalía presentará los cargos con los que buscará una eventual condena del exfuncionario, por lo que deberán asistir tanto su defensa como los delegados del ente acusador.

De acuerdo con el escrito de acusación, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para llevar a juicio a González por el delito de cohecho por dar u ofrecer. La investigación señala que, durante su paso por la Casa de Nariño, habría impartido instrucciones para direccionar recursos de la Ungrd con el fin de asegurar apoyos políticos a las reformas legislativas del Gobierno en el Congreso.

Según el expediente, los pagos ilegales se habrían realizado a través de funcionarios de la Ungrd y estarían destinados a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, ambos presos.

Entérese: Estos son los procesos que sacudirán la agenda judicial en 2026

Para la Fiscalía, el exdirector del Dapre no tuvo un papel marginal en los hechos, sino que habría actuado como articulador de las operaciones desde el nivel más alto del Ejecutivo.

Los señalamientos se apoyan en testimonios de exdirectivos de la Ungrd que hoy colaboran con la justicia, quienes han indicado que González coordinó los movimientos financieros irregulares destinados a influir en el trámite legislativo.

Una vez resultó salpicado en el escándalo, Carlos Ramón salió del país y actualmente está prófugo en Nicaragua. En su contra hay una orden de captura internacional expedida por Interpol.

