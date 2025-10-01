x

Destino incierto de cuatro vallecaucanos en México: rumores los vinculan con las muertes de B King y Dj Regio Clown

Las autoridades mexicanas no se han pronunciado de manera oficial sobre esta situación.

    Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown), asesinados en México el 16 de septiembre de 2025. FOTOS: Cortesía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

01 de octubre de 2025
bookmark

La suerte de cuatro ciudadanos colombianos en México tiene preocupadas a sus familias en Valle del Cauca, pues han recibido información difusa sobre supuestas detenciones, desapariciones y hasta mensajes extraoficiales de que el tema guardaría relación con las muertes de los artistas B King y Dj Regio Clown.

Se trata de Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexánder Mantilla Gómez, Juan Fernando Córdoba Rendón y Samuel Leandro Quintero Ruiz. En el mismo procedimiento, al parecer, las autoridades mexicanas habrían arrestado a dos oriundos de ese país, Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz.

En Colombia fueron los familiares de estas personas quienes lanzaron una voz de alerta, ya que hace una semana perdieron el contacto con los seres queridos y tan solo les ha llegado información a cuenta gotas.

Sthefanía Zapata Villa y Ana María Mantilla Gómez, hermanas de Yuli Zapata y Yonier Mantilla, respectivamente, publicaron un video en Instagram, el pasado 28 de septiembre, señalando que ellos fueron víctimas de “una detención arbitraria”.

Señalaron que los hechos ocurrieron el 24 de septiembre en el estado de México, en el municipio de Tepetlaoxtoc, donde vivía Yuli hace años. Allí ella fue detenida, bajada de una camioneta por dos policías, y al parecer sometida a malos tratos.

Los cinco hombres involucrados son conocidos suyos, algunos compañeros de trabajo, que llegaron a indagar qué pasaba, y al parecer también fueron arrestados. Según ellas, al día siguiente los trasladaron a un centro judicial de la ciudad de Toluca.

Extraoficialmente, a las dolientes les ha llegado información de un supuesto señalamiento contra esas personas, dado que al parecer una camioneta y una moto en las que andaban estarían relacionados con la escena del crimen de B King y Dj Regio Clown.

“Pero mi hermana andaba en una camioneta marca Mercedes Benz y la otra en la que transportaron a esos muchachos era una Volkswagen”, acotó Sthefanía.

Las familias informaron de esta situación al Consulado de Colombia en México, para que indague por el paradero.

Los colombianos Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Dj Regio Clown) fueron raptados el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México, en donde estaban de visita para realizar presentaciones artísticas.

Sus cadáveres desmembrados fueron encontrados en un paraje rural del vecino municipio de Cocotitlán, e identificados cinco días después por las autoridades locales. Su muerte es atribuida a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana.

El misterio que envuelve este caso también involucra a Angélica Yetsey Torrini León (Angie Miller), una actriz porno venezolana que acompañaba en México a los citados músicos.

El 23 de septiembre fue detenida de manera temporal por las autoridades locales, al parecer para interrogarla sobre el asunto, pero al quedar en libertad su familia le perdió el rastro, por lo que fue reportada como desaparecida.

