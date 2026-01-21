Cuestionamientos por bienes de las Farc: Pastor Alape insiste en que “no hay más para entregar”

Luego de que la Contraloría anunciara que las extintas Farc no han cumplido con la entrega de la totalidad de los bienes y dineros prometidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado, Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del componente Comunes, aseguró que ya “no hay más bienes para entregar”. En medio de una entrevista que concedió para Caracol Radio, Alape aseguró que la antigua guerrilla sí cumplió con la entrega de bienes y defendió que el proceso se realizó de manera transparente y con acompañamiento internacional. “La entrega de bienes se hizo en un proceso transparente”, afirmó, al señalar que estuvo auditado por las Naciones Unidas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Cada proceso se realizó de manera clara”, agregó.

Además, calificó los cuestionamientos de la Contraloría como una estigmatización y consideró necesario explicar el contexto en el que se dio la entrega. “Esta es una estigmatización”, sostuvo. Sobre los inconvenientes reportados durante el proceso, Alape explicó que los firmantes del Acuerdo enfrentaron hechos de violencia en los territorios por parte de grupos armados ilegales. “Empezaron a asesinarnos, a llevarse las cosas, y llegamos a un momento en el que no pudimos volver al territorio”, relató. En ese sentido, insistió en que, pese a las dificultades, existió voluntad de cumplimiento. “Tenemos que entender que se dieron unas situaciones muy complejas, pero que hubo de parte nuestra toda la disposición y cumplimos con lo que correspondía”, dijo.

Los dólares falsos entregados

En medio de los cuestionamientos, uno de ellos que llama la atención, fue la entrega de un monto de dólares falsos que habría presentado la antigua guerrilla como “reparación para las víctimas”, que, curiosamente, resultaron ser falsos. A estos señalamientos de la Contraloría sobre la entrega de 1.500 dólares falsos, Alape afirmó que el informe debe revisarse con mayor profundidad junto a las entidades que verificaron el proceso. “Ese informe hay que profundizarlo con la SAE y con la ONU, que estuvieron verificando la entrega de bienes”, manifestó. Y rechazó que la entrega se hubiera hecho de manera informal. “No era que se mandara en una mochila, no. Aquí se hacía un proceso serio de verificación de cada uno de los bienes que se fueron entregando”, dijo. Resulta extraño, entonces, que la Contraloría haya encontrado que, del compromiso de la entrega del monto de 450.000 dólares en efectivo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), detectó que 1.500 dólares eran falsos.

Además, para añadirle a este escándalo, hay una diferencia de dinero importante entre lo acordado y lo entregado. Mientras el compromiso era entregar más de 12.070 millones de pesos, el Estado solo ha recibido 2.114 millones de pesos, siendo esto apenas el 17 % de lo que se pactó en el acuerdo de paz. Ante las críticas de algunas víctimas del conflicto, que han calificado la situación como una burla, Alape negó que exista desprecio hacia ellas. “No nos estamos burlando de las víctimas”, afirmó, en respuesta a las declaraciones del exdiputado Sigifredo López, quien por redes sociales compartió un mensaje en el que aseguró que “las Farc se burlaron de sus víctimas, engañaron a la justicia, y a los colombianos que le apostamos a La Paz”.