Cuando el nuevo ministro de Justicia criticaba a Petro por “no entender la dimensión institucional del cambio”

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, antes de su nombramiento en reemplazo de Andrés Idárraga, había cuestionado asuntos del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le quedan siete meses de mandato.
Cuervo ha sido asesor en temas de análisis, formulación y evaluación de políticas públicas en administración de justicia, derechos humanos y políticas sociales. En su hoja de vida figuran distintos cargos públicos, como por ejemplo la jefatura de oficina de apoyo en defensa judicial en el Ministerio de Justicia, la consejería de derechos humanos de la Presidencia, y la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría.
Además, Cuervo ha sido opinador en medios de comunicación. Tiene una columna en El Espectador e hizo parte de un programa de análisis de Noticias RCN. Desde su columna, de hecho, ha sido crítico de algunas decisiones del Gobierno y también publica con frecuencia en la red social X su visión sobre diversos asuntos de coyuntura.