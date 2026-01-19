“Queda claro que el gobierno de Petro, del M-19, le negó a Miguel la protección”: Miguel Uribe Londoño

Para Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el llamado a imputación de cargos, contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ratifica que la desprotección de su hijo no fue un error administrativo, sino una acción deliberada por parte del gobierno actual. Esto antes de que la Fiscalía echara para atrás la decisión.
“Queda claro que el gobierno de Gustavo Petro, del M-19, porque además el director de la UNP era integrante del (Movimiento) 19 de abril , le negó a Miguel la protección”, dijo Uribe en diálogo con EL COLOMBIANO.