“Queda claro que el gobierno de Petro, del M-19, le negó a Miguel la protección”: Miguel Uribe Londoño

Para Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el llamado a imputación de cargos, contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ratifica que la desprotección de su hijo no fue un error administrativo, sino una acción deliberada por parte del gobierno actual. Esto antes de que la Fiscalía echara para atrás la decisión. “Queda claro que el gobierno de Gustavo Petro, del M-19, porque además el director de la UNP era integrante del (Movimiento) 19 de abril , le negó a Miguel la protección”, dijo Uribe en diálogo con EL COLOMBIANO.

La defensa de la familia del precandidato presidencial había aplaudido la decisión de la Fiscalía de avanzar hacia la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, una determinación que —según los abogados de la familia del congresista— responde directamente a la denuncia penal radicada por el abogado Víctor Mosquera.

Miguel Uribe Londoño sostiene que la UNP omitió “deliberadamente estudiar y otorgar el nivel de protección que su hijo requería”, a pesar de que los perfiles de riesgo realizados por la Fiscalía y la propia UNP así lo exigían. El padre del entonces senador de la República afirma que la falta de un esquema adecuado fue la causa que permitió el asesinato de Miguel. “Todas las 23 solicitudes elevadas por Miguel fueron negadas, inclusive la última fue en la semana anterior al día que atentaron contra Miguel, pues lo que después terminó en su asesinato”, afirmó Uribe Londoño en diálogo con este medio. Puede leer: Esta es la respuesta que envió la UNP a Miguel Uribe cuando pidió incrementar su protección en viajes Mientras el abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia del congresista, documentó cerca de 23 solicitudes de refuerzo de seguridad para Miguel —la última presentada apenas una semana antes del crimen—, el padre de la víctima denuncia que sectores cercanos al gobierno y al Pacto Histórico gozan de una protección desproporcionada.

Las omisiones de la UNP

Según sus declaraciones, existen estudios comparativos que muestran que aliados del director de la UNP (exintegrante del M-19) cuentan con esquemas de seguridad que “son dos, tres y hasta cuatro veces más robustos” que el que tenía su hijo, incluso teniendo niveles de riesgo inferiores. Debido a la gravedad de los hechos, el familiar sugiere que la Fiscalía debería considerar si esta negligencia puede catalogarse como un homicidio culposo. El padre de Miguel Uribe insiste en que el caso de su hijo fue discriminación política en la asignación de recursos de seguridad.