x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Daniel Montilla, señalado de asesinar a Catalina Leyva tras falsa entrevista de trabajo, habría intentado escaparse de una cárcel en Bogotá

Después de haber sido trasladado por uniformados del Inpec, este sujeto, quien fue catalogado como un peligro para las mujeres, habría intentado escapar de una prisión en la capital del país. Esto es lo que se sabe.

  • Tras ser capturado como principal sospechoso de este asesinato, el interno fue trasladado de inmediato a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá FOTO: Policía Nacional y redes sociales @CatalinaLeyva
    Tras ser capturado como principal sospechoso de este asesinato, el interno fue trasladado de inmediato a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá FOTO: Policía Nacional y redes sociales @CatalinaLeyva
  • Ella era Catalina Leyva, la joven asesinada tras ser engañada con ir a una entrevista de trabajo. FOTO: Tomada de redes sociales @CatalinaLeyva
    Ella era Catalina Leyva, la joven asesinada tras ser engañada con ir a una entrevista de trabajo. FOTO: Tomada de redes sociales @CatalinaLeyva
  • Momento de la captura de Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. FOTO: Policía Nacional
    Momento de la captura de Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. FOTO: Policía Nacional
El Colombiano
El Colombiano
18 de diciembre de 2025
bookmark

Un mapa detallado fue la prueba que detuvo el intento de escape de Kardyn Daniel Montilla de la cárcel La Modelo en Bogotá. El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, confirmó este jueves 18 de diciembre que las autoridades detectaron el plan antes de su ejecución.

Le puede interesar: Se rajaron los candidatos que buscaban avalar su candidatura con firmas: de 91 comités, solo 22 entregaron las rúbricas

Tras el hallazgo, el interno fue trasladado de inmediato a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Respecto a las evidencias del plan de huida, el directivo del Inpec fue enfático ante los medios de comunicación. “Lo único que tenemos es el mapa que se realizó”, detalló a los medios.

Hasta el momento, las investigaciones preliminares del Instituto no arrojan indicios de que funcionarios de la custodia estén vinculados al proyecto de escape. Actualmente, analizan si otros reclusos actuaron como cómplices en la elaboración de la ruta de escape.

El crimen de Catalina Leyva y la captura de Montilla

Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. Según el expediente, el rastro de la víctima se perdió el pasado 8 de noviembre de 2024, luego de asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el barrio Perdomo.

Días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar con señales de estrangulamiento, abuso sexual y hematomas. Las labores investigativas se extendieron por más de un año hasta que el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la Nación logró su captura.

El material probatorio recaudado permitió a los investigadores establecer que el sujeto habría utilizado una oferta laboral falsa para atraer a la víctima y conducirla hacia el lugar donde ocurrió el crimen.

Ella era Catalina Leyva, la joven asesinada tras ser engañada con ir a una entrevista de trabajo. FOTO: Tomada de redes sociales @CatalinaLeyva
Ella era Catalina Leyva, la joven asesinada tras ser engañada con ir a una entrevista de trabajo. FOTO: Tomada de redes sociales @CatalinaLeyva

Patrón criminal junto a otros 16 casos adicionales

La investigación liderada por el CTI de la Fiscalía identificó un posible patrón de conducta que vincularía a Montilla con otros 16 casos de mujeres asesinadas en el sur de la capital. El sujeto, de nacionalidad venezolana, captaba a sus víctimas mediante promesas de empleo.

Bajo esta modalidad, las mujeres eran sometidas sexualmente, robadas y, en algunos casos, fotografiadas contra su voluntad para ser extorsionadas posteriormente con la publicación del material.

Momento de la captura de Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. FOTO: Policía Nacional
Momento de la captura de Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. FOTO: Policía Nacional

El registro más antiguo de este patrón data de abril de 2024. El caso involucró a una mujer identificada como Ivon, quien contactó al hoy recluido tras ver una oferta en Facebook para trabajar como modelo webcam con ingresos de hasta 3 millones de pesos.

Bajo el pretexto de grabar un video por el cual le pagarían 5 millones, fue citada en un punto específico y trasladada a una zona boscosa de Ciudad Bolívar. En dicho lugar, tras negarse a realizar el material, fue víctima de abuso sexual y extorsión.

Imputación de cargos y situación jurídica

Con las pruebas recolectadas, una fiscal de la Unidad de Vida de la seccional Bogotá imputó a Montilla los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad personal.

Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, determinado como un riesgo para la seguridad de las mujeres.

También le puede interesar: Rebelión en el uribismo: Cabal y Miguel Uribe Londoño reabren la discusión sobre reglas internas; Uribe les respondió

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida