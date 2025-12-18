Daniel Montilla, señalado de asesinar a Catalina Leyva tras falsa entrevista de trabajo, habría intentado escaparse de una cárcel en Bogotá

Un mapa detallado fue la prueba que detuvo el intento de escape de Kardyn Daniel Montilla de la cárcel La Modelo en Bogotá. El coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director del Inpec, confirmó este jueves 18 de diciembre que las autoridades detectaron el plan antes de su ejecución. Le puede interesar: Se rajaron los candidatos que buscaban avalar su candidatura con firmas: de 91 comités, solo 22 entregaron las rúbricas Tras el hallazgo, el interno fue trasladado de inmediato a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Respecto a las evidencias del plan de huida, el directivo del Inpec fue enfático ante los medios de comunicación. “Lo único que tenemos es el mapa que se realizó”, detalló a los medios. Hasta el momento, las investigaciones preliminares del Instituto no arrojan indicios de que funcionarios de la custodia estén vinculados al proyecto de escape. Actualmente, analizan si otros reclusos actuaron como cómplices en la elaboración de la ruta de escape.

El crimen de Catalina Leyva y la captura de Montilla

Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. Según el expediente, el rastro de la víctima se perdió el pasado 8 de noviembre de 2024, luego de asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el barrio Perdomo. Días después, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa de la localidad de Ciudad Bolívar con señales de estrangulamiento, abuso sexual y hematomas. Las labores investigativas se extendieron por más de un año hasta que el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la Nación logró su captura. El material probatorio recaudado permitió a los investigadores establecer que el sujeto habría utilizado una oferta laboral falsa para atraer a la víctima y conducirla hacia el lugar donde ocurrió el crimen.

Ella era Catalina Leyva, la joven asesinada tras ser engañada con ir a una entrevista de trabajo. FOTO: Tomada de redes sociales @CatalinaLeyva

Patrón criminal junto a otros 16 casos adicionales

La investigación liderada por el CTI de la Fiscalía identificó un posible patrón de conducta que vincularía a Montilla con otros 16 casos de mujeres asesinadas en el sur de la capital. El sujeto, de nacionalidad venezolana, captaba a sus víctimas mediante promesas de empleo. Bajo esta modalidad, las mujeres eran sometidas sexualmente, robadas y, en algunos casos, fotografiadas contra su voluntad para ser extorsionadas posteriormente con la publicación del material.

Momento de la captura de Kardyn Daniel Montilla, de 27 años, es señalado como el presunto responsable del asesinato de la joven Catalina Leyva. FOTO: Policía Nacional

El registro más antiguo de este patrón data de abril de 2024. El caso involucró a una mujer identificada como Ivon, quien contactó al hoy recluido tras ver una oferta en Facebook para trabajar como modelo webcam con ingresos de hasta 3 millones de pesos. Bajo el pretexto de grabar un video por el cual le pagarían 5 millones, fue citada en un punto específico y trasladada a una zona boscosa de Ciudad Bolívar. En dicho lugar, tras negarse a realizar el material, fue víctima de abuso sexual y extorsión.

Imputación de cargos y situación jurídica