Volver a la clandestinidad o huir a Venezuela: los escenarios de “Calarcá” si se rompe la mesa de paz

El presidente Gustavo Petro anunció que pidió al comisionado de Paz, Otty Patiño, suspender la mesa de negociación con Alexander Díaz, alias Calarcá, un disidente de las Farc con quien el Gobierno sostiene diálogos desde 2023, tras siete ciclos de conversaciones liderados por Gloria Quiceno.
Para sustentar esta decisión, entre otros hechos, el mandatario se basó en un hecho ocurrido el 21 de agosto de 2025: el ataque con un cilindro bomba —que emergió desde la tierra y dejó 13 policías muertos— habría sido perpetrado por disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, lo que agrava los cuestionamientos sobre su permanencia en la Paz Total.