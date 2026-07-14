De La Espriella invitó a su posesión a don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por él

Un hombre de 74 años en silencio, esperando en la calle, con una panela en la mano; mientras, tras una reja, otro le dice que no le comprará más por haber votado por Abelardo de La Espriella. Esa fue la imagen que se viralizó este fin de semana. El hombre que esperaba es Luis Felipe Yagüe Cotazo; quien lo rechazó fue el profesor y activista Franklin Gamboa.
Ante los hechos —que causaron indignación en el ámbito político y ciudadano—, el presidente electo anunció que le pidió a sus ministros de Agricultura y Comercio que asesoren a Yagüe y, además, lo invitó a su posesión el próximo 7 de agosto.
“A mi posesión quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el tigre. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo”, dijo De la Espriella.
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