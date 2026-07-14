De La Espriella invitó a su posesión a don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por él

Un hombre de 74 años en silencio, esperando en la calle, con una panela en la mano; mientras, tras una reja, otro le dice que no le comprará más por haber votado por Abelardo de La Espriella. Esa fue la imagen que se viralizó este fin de semana. El hombre que esperaba es Luis Felipe Yagüe Cotazo; quien lo rechazó fue el profesor y activista Franklin Gamboa. Ante los hechos —que causaron indignación en el ámbito político y ciudadano—, el presidente electo anunció que le pidió a sus ministros de Agricultura y Comercio que asesoren a Yagüe y, además, lo invitó a su posesión el próximo 7 de agosto. “A mi posesión quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el tigre. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo”, dijo De la Espriella. Entérese: Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella

En su mensaje, agregó que además le pidió a sus ministros “que a través de él y de su caso se forme un programa de emprendimiento para los comerciantes de panela”. Por el momento, el lugar de la posesión aún está por definir. Mientras que el Gobierno Nacional actual insiste en que debe ser en la Casa de Nariño, en Bogotá, frente al Congreso; el Gobierno electo le pidió al Legislativo que apruebe su idea de posesionarse en una guarnición militar en el Cauca. Además, Mariana Pacheco Montes, coordinadora del empalme del sector de Relaciones Exteriores, le envió a los secretarios del Senado, Diego González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, una carta con tres consultas. La primera es si el Congreso tiene la facultad de trasladar su sede fuera de Bogotá y si esa atribución podría utilizarse específicamente para realizar la ceremonia de posesión presidencial. Puede leer: Delegación de De la Espriella llegó a EE.UU. para mejorar la relación, ¿de qué hablarán? La segunda busca establecer cuál sería el quórum requerido para que el Congreso en pleno pueda constituirse válidamente con el propósito de trasladar la sede y llevar a cabo el acto solemne, teniendo en cuenta que la ceremonia no implicaría debates legislativos ni votaciones sobre proyectos de ley. La tercera consulta busca precisar quién tendría la iniciativa para proponerlo, ante qué instancia debería tramitarse, qué mayorías serían necesarias, si la decisión se toma por separado en Senado y Cámara o en sesión conjunta, y cuál sería el plazo para completar el proceso.

¿Quién es Luis Felipe Yagüe y qué pasó?

Luis Felipe Yagüe, conocido como don Luis Felipe, un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel, recibió un masivo respaldo ciudadano después de que un video expusiera sus preferencias políticas. En aquel material audiovisual queda claro cómo, durante toda la conversación, el comerciante escuchó en silencio las palabras de su interlocutor. No respondió con insultos, reclamos ni descalificaciones. “Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada”, le dijo el profesor. “Desde ahora le compraré directamente a los campesinos”, agregó. Luis Felipe solo asintió y se fue. Tiempo después explicó cómo vivió ese momento y dejó claro que no se arrepentía de la decisión que tomó en las urnas. “Yo me sentí feliz, contento, satisfecho con lo que yo he hecho”, afirmó. Para el adulto mayor, el voto hace parte de la libertad que tiene cada ciudadano para elegir a sus gobernantes. Lea también: “No voy a entregar entidades a los politiqueros para que se las roben como en el gobierno Petro”: Rodrigo Lara

Lejos de generar rechazo hacia el vendedor, la difusión del video produjo el efecto contrario. Decenas de habitantes de Florencia comenzaron a acercarse hasta su vivienda para comprar panela, café, huevos y miel, además de expresarle personalmente su respaldo. La solidaridad también llegó desde distintas regiones del país. A través de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales, cientos de personas destacaron la serenidad y el respeto con los que el comerciante afrontó una situación que rápidamente se volvió viral. Con el paso de los días, don Luis Felipe aseguró que la publicación del video terminó beneficiándolo. “En vez de decirle al señor que me hizo un mal, el que publicó ese video, que me dio fue una bendición”, expresó. La familia del comerciante también decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. Su hija, Luz Helena Yagüe Rodríguez, afirmó que su padre nunca dio autorización para ser grabado ni para que ese video fuera difundido posteriormente en redes sociales. Además, explicó que durante toda la conversación él simplemente escuchó lo que le decía la otra persona, sin entrar en discusiones políticas ni responder a las provocaciones. Continúe leyendo: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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