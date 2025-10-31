Pese a las maniobras de la defensa, Nicolás Petro seguirá siendo investigado por la fiscal Lucy Laborde

Los intentos del abogado de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por apartar a la fiscal Lucy Laborde del proceso en su contra no tuvieron éxito. La fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la recusación y la solicitud de reasignación del caso fueron negadas, por lo que la funcionaria continuará al frente del expediente que ya avanza en la fase de juicio. La defensa del exdiputado del Atlántico había presentado una recusación contra Laborde, alegando presunta falta de imparcialidad. Esa petición fue revisada por la directora de Lavado de Activos, quien la rechazó tras considerar que no existían motivos suficientes para remover a la fiscal. Luego, la defensa insistió en que el caso fuera reasignado, pero esa segunda estrategia también fue descartada por la Fiscalía. Entérese: Fiscalía amplía acusación contra Nicolás Petro y lo acusa de otros dos delitos: peculado por apropiación y falso testimonio

Camargo aseguró que el proceso judicial mantiene su curso sin interferencias y que las actuaciones de la delegada se desarrollan dentro de los parámetros institucionales. También se refirió a las versiones que señalaban una supuesta disputa entre su despacho y la fiscal del caso. Según explicó, no existe tal confrontación y las diferencias conocidas en los medios se limitaron a “preocupaciones menores” derivadas de la gestión interna del ente acusador.

La controversia se originó tras un intercambio de comunicaciones entre Laborde y la cúpula de la Fiscalía. La delegada había expresado su inconformidad por la designación de una fiscal de apoyo en una etapa procesal que, a su juicio, ya no lo requería, pues fue ella quien condujo la investigación hasta llevarla al juicio. Ante esas observaciones, Camargo respondió con una carta en la que defendió las decisiones administrativas y negó cualquier intento de interferir en la independencia de la fiscal del caso. "No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la Dirección de Lavado de Activos o mi despacho. Lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones, probablemente, a mi juicio, menores de la fiscal, que ha asumido que algunas actuaciones, que son normales en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección de la Fiscalía, hacen parte de una especie de complot para que ella no actúe con la independencia con la que debe actuar", señaló la fiscal.

La fiscal Lucy Laborde lidera dos investigaciones contra Nicolás Petro

El primero de esos procesos ya se encuentra en etapa de juicio y corresponde a los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La investigación está vinculada con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, en la que, según el material probatorio, el entonces hijo del candidato habría recibido elevadas sumas de dinero de origen ilegal que debían destinarse a apoyar la campaña. No obstante, los investigadores sostienen que Nicolás Petro se habría apropiado de parte de esos recursos para su beneficio personal. Se trataría del presunto ingreso irregular de 1.053 millones de pesos a sus cuentas bancarias. La Fiscalía sostiene que esos recursos habrían sido entregados por empresarios del Caribe con la intención de financiar la campaña presidencial de 2022, pero que en lugar de destinarse a ese fin se usaron para la compra de bienes junto con su entonces pareja, Day Vásquez. El segundo proceso, apenas en etapa de imputación, es por los delitos de peculado por apropiación, falso testimonio, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Este expediente está relacionado con hechos de presunta corrupción cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro era diputado por el departamento de Atlántico. Sobre los nuevos cargos, se espera que la Fiscalía amplíe detalles en la audiencia que se celebrará el próximo 8 de noviembre ante un juez de la ciudad de Barranquilla. Con las recientes decisiones, el hijo del presidente deberá prepararse para enfrentar la etapa más decisiva del proceso, bajo la dirección de la misma fiscal que impulsó la investigación desde el inicio.

