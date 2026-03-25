Seis de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en Colombia, alerta la Defensoría

Los recientes escándalos por denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión y RTVC reactivaron el debate sobre la dimensión real del acoso sexual en Colombia. Más allá de los casos individuales, la Defensoría del Pueblo advirtió que se trata de una violencia estructural, extendida en distintos ámbitos como medios de comunicación, instituciones públicas, universidades y espacios cotidianos.
En un extenso pronunciamiento, la jefa del organismo, Iris Marín, señaló que estos hechos no son aislados, sino “reflejo de una práctica normalizada”, especialmente cuando involucra a figuras con poder político, institucional o reconocimiento social. En ese contexto, insistió en que enfrentar este fenómeno implica no solo sancionar a los responsables directos, sino también revisar el papel de las organizaciones y entornos que encubren, minimizan o deslegitiman las denuncias.