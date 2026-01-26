Centro Nacional de Consultoría, cuestionado por encuestas favorables a Petro y contratos millonarios

Luego de conocerse los resultados de la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que le otorgó una favorabilidad del 48,8 % al presidente Gustavo Petro, este lunes surgieron cuestionamientos sobre los contratos que esta firma encuestadora mantiene con el Gobierno Nacional. Lo anterior, tras una denuncia que presentó el candidato Daniel Briceño, quien reveló que el CNC tiene contrataciones en el Ejecutivo por más de $14.000 millones. “El Centro Nacional de Consultoría (CNC) debe contarle al país que ha recibido más de $14.000 millones en contratos del gobierno Petro cada vez que saque una encuesta que vincule al gobierno Petro”, afirmó Briceño en un video que compartió a través de sus redes sociales.

El cuestionamiento surge, además, porque el CNC es señalado como la única firma encuestadora que presenta niveles de respaldo significativamente más altos para el mandatario colombiano. “El CNC es la ÚNICA encuestadora que dice que Petro tiene casi el 50 % de favorabilidad”, añadió el exconcejal.

Los resultados de la más reciente encuesta también evidencian que en materia de intención de voto para las elecciones presidenciales lidera el candidato petrista Iván Cepeda con el 28,2 %, seguido de Abelardo de la Espriella con el 15,5 % y, en tercer lugar, Sergio Fajardo con el 9,8 %.

“Lo primero que hay que decir y que esto es muy importante y yo lo he pedido públicamente, es que el Centro Nacional de Consultoría tiene que sincerarse y tiene que decirle la verdad a la gente”, dijo Briceño. Agregó que, según los registros en SECOP, el CNC “ha recibido del gobierno de Gustavo Petro más de $14 000 millones en contratos”. Y agregó que solamente en la Presidencia de la República cuentan específicamente con más de $2.000 millones en contratos. Además, señaló que existe también un tema muy grave que ya ha denunciado y que tiene que ver con el CNC. En varias ocasiones, ya el exconcejal le ha solicitado a la Presidencia que “nos dé esas encuestas que pagamos con los impuestos de todos los colombianos”. Briceño aseguró que, en medio del ambiente electoral, si bien se le pagan encuestas al Centro Nacional de Consultoría, debe darse a conocer el formato en el que se realizan los sondeos. Sobre todo, enfocada en la transparencia sobre las metodologías, los resultados y demás aspectos propios de estas mediciones.

Lo que le respondió Presidencia

Sin embargo, aseguró que la respuesta de Presidencia es “no, eso está protegido por el secreto profesional”. También, en otra publicación a través de su cuenta de X, Briceño reveló la respuesta que le dio Presidencia a sus preguntas sobre estas contrataciones del CNC con el gobierno Petro.