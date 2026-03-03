Nacional recibe a Millonarios: duelo por el prestigio y miles de dólares por la clasificación en Copa Sudamericana

Cuando el año apenas despunta, Atlético Nacional tendrá una prueba de fuego que marcará su ruta en el resto de la temporada 2026. A las 7:30 p. m., de este miércoles 4 de marzo, recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios en el partido único de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el principal objetivo de los “verdes” tras no alcanzar cupo para la Libertadores. Por eso, ganar es una prioridad para el conjunto que dirige el técnico Diego Arias, quien cuenta con todas sus fichas importantes para medirse a uno de sus archirrivales en el país, luego de rotar la nómina en el último encuentro en el que perdió 1-0 ante Tolima en Ibagué por la liga colombiana. Además del prestigio deportivo que ofrece la participación en el certamen internacional —el segundo en importancia para los clubes del sur del continente—, este ofrece incentivos económicos que les caerían muy bien a ambos equipos; en este caso a verdolagas y embajadores, que sostienen nóminas costosas y necesitan fortalecer sus finanzas.

Este encuentro, por ejemplo, aparte de la taquilla, representa un ingreso de 225.000 dólares para Nacional (por ser local) y 250.000 dólares para Millonarios (por su condición de visitante). Como la meta de estos dos elencos colombianos es avanzar a las instancias finales —aunque solo el ganador del juego seguirá en competencia—, las cifras se multiplicarán si mantienen un buen rendimiento. En el cuadro paisa, dirigentes y jugadores han hablado del reto de ser campeones, un botín que podría rondar los 10 millones de dólares sumando los premios por superar cada ronda y las victorias obtenidas. Solo clasificar a la fase de grupos otorga 900.000 dólares a cada equipo, mientras que el premio de 6,5 millones de dólares para el campeón equivale a aproximadamente 26.000 millones de pesos.

El presente de los equipos

Nacional y Millonarios viven realidades distintas que seguramente marcarán un punto de inflexión en el resultado final. Cabe anotar que, si después de los 90 minutos persiste el empate, se recurrirá a los lanzamientos desde el punto penal para definir al vencedor. Los verdolagas, que marchan quintos en la Liga BetPlay-1 2026 con 15 puntos y dos partidos aplazados, reforzaron bien su nómina con figuras como el “Chicho” Arango —ex-Millonarios— y ratificaron al técnico Diego Arias. Por su parte, los capitalinos ocupan la undécima casilla con 11 unidades y apenas desde la quinta fecha cuentan con el entrenador argentino Fabián Bustos, quien tras la última presentación quedó tranquilo luego de la goleada 5-1 que sus dirigidos le propinaron al Pereira.

En el equipo paisa se espera el regreso del zaguero William Tesillo, recuperado de sus dolencias. La duda es si, en ataque, el técnico Arias se atreverá a alinear como titulares a Alfredo Morelos y al “Chicho” Arango. Por el lado azul, la presencia de Falcao García entre los convocados es el ingrediente principal de motivación para la afición, junto a Carlos Darwin Quintero y el exverde Álex Castro. Enfrentar a un rival del país en un torneo internacional le añade un ingrediente extra a la disputa. Para Tesillo, aunque el conocimiento entre ambos equipos sea amplio, el contexto continental cambia la narrativa del juego. “Es diferente, las cosas tienen ‘otro precio’ y más contra este rival; eso nos motiva. Somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, especialmente en nuestro estadio”, explicó.