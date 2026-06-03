Denuncian a Gustavo Petro ante la MOE por hacer “intervención política” y poner en riesgo la contienda electoral

La Andi y la Fundación para el Estado de Derecho denunciaron este miércoles 3 de junio ante la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, en relación con la contienda electoral, asegurando que suponen un riesgo para el proceso y la neutralidad institucional.

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A través de una carta dirigida al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la MOE, las organizaciones manifestaron su preocupación ante las acciones del primer mandatario de Colombia, asegurando que están repercutiendo en afectaciones a la confianza pública en el proceso electoral.

“Los hechos descritos a continuación evidencian una conducta reiterada del Presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional”, señaló la misiva.