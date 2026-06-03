Consejo Gremial rechaza invitación de Cepeda a dialogar con el sector empresarial: “Ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas”

El Consejo Gremial Nacional informó que no impulsará espacios de diálogo institucional con sectores políticos que desconozcan los resultados electorales o pongan en duda la legitimidad del proceso electoral sin pruebas verificables. La decisión se conoció tras la invitación realizada el 30 de mayo por Iván Cepeda al sector empresarial para discutir sus propuestas y buscar acuerdos. En un comunicado, la organización sostuvo que la confianza en las instituciones y el respeto por las reglas democráticas son condiciones necesarias para cualquier interlocución con los gremios del país. Siga leyendo: Iglesia católica le pide a Cepeda y a De la Espriella eliminar violencia verbal en sus discursos

Durante su invitación, Cepeda manifestó: ”Quiero expresar especialmente a los empresarios del país toda mi voluntad para compartir con ellos nuestra propuesta, buscar permanentemente un diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos que Colombia necesita”. Sin embargo, el Consejo Gremial expresó preocupaciones frente a declaraciones y actuaciones de sectores políticos que, a su juicio, podrían afectar la confianza en las autoridades electorales y en el desarrollo de los procesos democráticos. La organización señaló que no puede permanecer en silencio frente a una opción política que “ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas”, que ”ha buscado sembrar desconfianza en las autoridades democráticas por conveniencia política” y que ”ha recibido el respaldo del Gobierno nacional en medio del proceso electoral”.

La decisión fue anunciada tras una invitación al diálogo hecha por Cepeda el 30 de mayo. FOTO: AFP.

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Consejo Gremial fija condiciones para el diálogo institucional

En su pronunciamiento, el Consejo Gremial Nacional reiteró que su actuación institucional se fundamenta en la defensa de la libre empresa, la protección de la propiedad privada, la promoción de la economía de mercado, la garantía de la libre competencia y la seguridad jurídica. Asimismo, señaló que su labor se desarrolla bajo principios de ética, transparencia, búsqueda del bien común y respeto por las diferencias, elementos que considera fundamentales para el funcionamiento institucional y económico del país. Según el gremio, estos principios están ligados al fortalecimiento de la democracia, la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico.

El Consejo Gremial también recordó la importancia de preservar el Estado Social de Derecho y de garantizar que los procesos electorales se desarrollen dentro de los marcos constitucionales y legales vigentes. En ese contexto, hizo referencia al artículo 188 de la Constitución Política, que establece que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y los derechos de los ciudadanos.