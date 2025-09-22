Denuncias de corrupción sacuden a la Unidad para las Víctimas: contratos por más de $19 mil millones

En una reciente investigación por parte de la revista Semana, se señaló que el gobierno del presidente Gustavo Petro entregó la Unidad para las Víctimas al clan político del senador Gustavo Moreno Hurtado, como retribución a su apoyo en el Congreso. Según el medio, esa estructura estaría controlando la entidad y habría puesto en riesgo la ejecución de uno de los presupuestos más altos del país: 4,5 billones de pesos en 2025.
Semana aseguró que la Unidad, dirigida desde junio por Adith Romero Polanco, contrató en solo dos meses a 530 personas por más de 19.000 millones de pesos, un volumen inusual para ese periodo del año. De ellos, 404 contratos se tramitaron por la propia Unidad (14.287 millones) y 126 por el Fondo de Reparación a las Víctimas (4.921 millones).