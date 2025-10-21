La mayoría de las denuncias penales en Colombia no llega a juicio: el 93 % se queda en su fase inicial, según informe

Más del 93 % de las denuncias penales en Colombia no supera la primera fase de investigación, según un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia. El estudio, con corte al 4 de febrero de 2025, analiza el desempeño del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) durante el último año y muestra que la mayoría de los casos se quedan en la etapa de indagación, sin llegar a imputación o juicio.
El documento, elaborado con datos de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades del sector justicia, evidencia que nueve de cada diez procesos abiertos en 2024 no tuvieron avances sustanciales y que el inventario de casos activos sigue creciendo. En la práctica, la indagación se ha convertido en un punto de retención donde los expedientes se acumulan durante meses o años, sin resolución judicial.