“Una eventual descertificación solo ayudaría a los carteles y a las organizaciones criminales”: embajador García-Peña

En entrevista para Caracol Radio, el embajador Daniel García-Peña pidió mantener la certificación de la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos y defendió las operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
“En las últimas semanas, vimos la muerte de 13 policías en Amalfi y los atentados en Cali, los efectos de la lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir haciéndolo por convicción y por interés nacional, pero sin duda podemos hacerlo mucho mejor con Estados Unidos que sin ellos”, dijo en entrevista.
García-Peña recordó que la violencia derivada del narcotráfico no se explica únicamente por dinámicas internas. Subrayó que la demanda de cocaína en Estados Unidos es un factor clave que alimenta el negocio. “Si no fuera por el consumo y por los millones de dólares que se gastan en cocaína, el negocio no tendría lugar. Colombia está poniendo los muertos porque sabemos que este flagelo afecta a la humanidad y a Estados Unidos en particular”, afirmó.