“Una herida en el espacio”: así es Umbral, el monumento a los héroes de la pandemia

El centro geográfico de Bogotá, un cuadrilátero que desde el cielo llama la atención por su intenso color verde, está dominado por árboles, corredores peatonales y amplias superficies que conectan a los parques Simón Bolívar, El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco y la sede del Ministerio de Deporte.
Allí, frente a la intersección de la avenida calle 63 con carrera 60, ahora se levanta de manera abrupta una estructura metálica antinatural. Es una escultura que no se mimetiza con el paisaje. Se impone.