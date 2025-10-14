Exigen la liberación de cuatro militares que completan más de un mes secuestrados por las disidencias

El Ejército Nacional ha exigido la liberación de cuatro soldados que llevan más de un mes privados de la libertad por las disidencias de alias Iván Mordisco.
A través de un mensaje en las redes sociales, las Fuerzas Militares pidieron que dejaran en libertad a los uniformados que fueron plagiados en los departamentos de Cauca y Nariño.
“Exigimos su liberación inmediata. Son soldados al servicio de Colombia, amparados por el DIH. Su vida e integridad son innegociables”, escribió el Ejército, agregando que “cada minuto de este vil cautiverio es un crimen más contra la nación”, publicó el Ejército en su cuenta de X.