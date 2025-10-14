Exigen la liberación de cuatro militares que completan más de un mes secuestrados por las disidencias

El Ejército Nacional ha exigido la liberación de cuatro soldados que llevan más de un mes privados de la libertad por las disidencias de alias Iván Mordisco. A través de un mensaje en las redes sociales, las Fuerzas Militares pidieron que dejaran en libertad a los uniformados que fueron plagiados en los departamentos de Cauca y Nariño. Lea también: A José Luis Rodríguez, disidente y vocero en la Paz Total, le negaron el ingreso a la JEP; ¿Por qué? “Exigimos su liberación inmediata. Son soldados al servicio de Colombia, amparados por el DIH. Su vida e integridad son innegociables”, escribió el Ejército, agregando que “cada minuto de este vil cautiverio es un crimen más contra la nación”, publicó el Ejército en su cuenta de X.

Los cuatro militares que cumplen más de un mes en cautiverio son Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro que fueron secuestrados el 26 de agosto del 2025 en Nariño, Juan David Buitrón Caicedo que fue plagiado en la misma fecha, pero en el departamento del Cauca y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá que está en cautiverio desde el 26 de julio del 2025. De acuerdo con las autoridades, algunos militares cayeron en manos criminales mientras visitaban a sus familiares. Uno de esos casos fue el del soldado Guachetá, quien fue interceptado y obligado a bajar del vehículo en el que se transportaba en un día de permiso otorgado por sus superiores. Ruiz Toro y García Rodríguez fueron raptados en medio de un combate.