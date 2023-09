Alias Armando Ríos, el comandante de las disidencias del frente 27 de las Farc , amenazó a la directora del hospital de Puerto Llera s, Meta, y al mismo hospital, porque, s egún afirma el jefe disidente, no le quisieron atender a un guerrillero herido.

“Como ustedes se negaron a prestarmen (sic) el servicio de la ambulancia porque están cagaos por lo que les mandé a hacer hace tres días que le saqué una patrulla a la Policía escúcheme bien, así les voy a sacar la ambulancia”, dice “Armando Ríos” en el audio, y agrega que “y así como ustedes no me quisieron enviar la ambulancia (...) les voy a mandar a meter un minado al hospital de Puerto Lleras para que nos respeten. ¿Si me hago entender?”.