Video: disidencias de las Farc atacan con explosivos y drones estación de Policía de Santander de Quilichao

El caos se tomó en la madrugada del sábado la vereda de Mondomo, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Las Disidencias de las Farc están atacando la estación de Policía del lugar.

Según han relatado pobladores de la zona, desde las 5:30 de la mañana comenzaron a lanzar explosivos desde drones. Luego comenzó un hostigamiento contra los uniformados de la Policía con ametrallamientos.

Videos conocidos en redes sociales han mostrado las intensas nubes de humo formadas en la zona de cuenta de las explosiones en el lugar, además de las detonaciones que buscan afectar la infraestructura de la Policía y a la vez derribar los helicópteros que buscan llegar al lugar del ataque de los insurgentes.