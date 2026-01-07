Fuerzas de EE. UU. intentan apoderarse de petrolero ruso en el Atlántico

Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevan a cabo el miércoles una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

El petrolero se encontraba este miércoles hacia las 7 de la mañana en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.

Mienstras tanto, se supo que Rusia envió un submarino de la Armada a escoltar el buque petrolero. Las autoridades estadounidenses afirman que el tanquero es parte de una flota clandestina que transporta petróleo para países como Venezuela, Rusia e Irán, infringiendo sanciones de Washington.

Según la cadena CBS News, dos funcionarios gubernamentales confirmaron que “Rusia envió un submarino y otras embarcaciones de la Armada rusa” como escolta.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó el martes que “sigue con preocupación” la persecución de Estados Unidos a la embarcación.

Antes de los reportes de prensa, el ministerio indicó a medios estatales que el buque navegaba bajo bandera rusa y estaba lejos de la costa estadounidense.

“Por razones que no son claras para nosotros, el buque ruso recibe una atención acrecentada de Estados Unidos y militares de la OTAN, atención que es claramente desproporcionada a su estatus pacífico”, afirmó el ministerio.

El buque viajaba vacío hacia Venezuela antes de evadir el bloqueo que instauró Estados Unidos a tanqueros petroleros que van hacia o desde el país caribeño.

Está sancionado por Washington desde 2024 por presuntos vínculos con Irán y el Hezbolá.