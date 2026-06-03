Univalle entraría a paro porque asamblea estudiantil quiere hacerle campaña a Cepeda

Las reacciones al panorama electoral definido en la primera vuelta presidencial comenzaron a sentirse en distintas universidades públicas de Colombia. Luego de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraran su paso al balotaje, sectores estudiantiles han promovido movilizaciones y actividades en respaldo al aspirante del Pacto Histórico y del continuismo al Gobierno Petro.
Uno de estos se presentó en la Universidad del Valle, en su capital Cali, donde una asamblea estudiantil acordó impulsar un cese de actividades académicas. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento difundido en plataformas digitales y redes sociales.